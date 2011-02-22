قهرمانان پنج ماده رقابتهای لیگ شنا مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست مرحله سوم رقابت های لیگ شنا امروز سه شنبه با برگزاری مسابقات 5 ماده در محل استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد که نتایج نوبت صبح به این شرح است:
200 متر کرال پشت:
1- احمدرضا جلالی با رکورد 2 دقیقه و 21 ثانیه و 41 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب
2- پوریا مالدارقصری با رکورد 2 دقیقه و 23 ثانیه و 20 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب
3- رهام پیروانی با رکورد 2 دقیقه و 23 ثانیه و 27 صدم ثانیه از هیئت شنای فارس
50 متر آزاد:
1- پاشا وحدتی راد با رکورد 24 ثانیه و 59 صدم ثانیه از هیئت شنای خراسان رضوی
2- پویا جدیدی با رکورد 24 ثانیه و 67 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب
3- سروش خواجگی با رکورد 24 ثانیه و 82 صدم ثانیه از هیئت شنای خراسان رضوی
200 متر قورباغه:
1- سروش خواجگی با رکورد 2 دقیقه و 33 ثانیه و 82 صدم ثانیه از از هیئت شنای خراسان رضوی
2- سینا رجبی با رکورد 2 دقیقه و 38 ثانیه و 29 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب
3- مهبد ایوبی با رکورد 2 دقیقه و 41 ثانیه و 87 صدم ثانیه از مقاومت
400 متر آزاد:
1- سامان سالاری با رکورد 4 دقیقه و 20 ثانیه و 73 صدم ثانیه از فولاد مبارکه سپاهان
2- احمدرضا جلالی با رکورد 4 دقیقه و 31 ثانیه و 25 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب
3- محمدرضا ثروت جو با رکورد 4 دقیقه و 32 ثانیه و 89 صدم ثانیه از فولاد مبارکه سپاهان
100×4 متر مختلط تیمی:
1- تیم مناطق نفت خیز جنوب با رکورد 4 دقیقه و 9 ثانیه و 41 صدم ثانیه
2- تیم هیئت شنای خراسان رضوی با رکورد 4 دقیقه و 19 ثانیه و 63 صدم ثانیه
3- تیم فولاد ماهان سپاهان با رکورد 4 دقیقه و 21 ثانیه و 53 صدم ثانیه
نظر شما