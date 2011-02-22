قهرمانان پنج ماده رقابتهای لیگ شنا مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست مرحله سوم رقابت های لیگ شنا امروز سه شنبه با برگزاری مسابقات 5 ماده در محل استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد که نتایج نوبت صبح به این شرح است:

200 متر کرال پشت:

1- احمدرضا جلالی با رکورد 2 دقیقه و 21 ثانیه و 41 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب

2- پوریا مالدارقصری با رکورد 2 دقیقه و 23 ثانیه و 20 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب

3- رهام پیروانی با رکورد 2 دقیقه و 23 ثانیه و 27 صدم ثانیه از هیئت شنای فارس

50 متر آزاد:

1- پاشا وحدتی راد با رکورد 24 ثانیه و 59 صدم ثانیه از هیئت شنای خراسان رضوی

2- پویا جدیدی با رکورد 24 ثانیه و 67 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب

3- سروش خواجگی با رکورد 24 ثانیه و 82 صدم ثانیه از هیئت شنای خراسان رضوی

200 متر قورباغه:

1- سروش خواجگی با رکورد 2 دقیقه و 33 ثانیه و 82 صدم ثانیه از از هیئت شنای خراسان رضوی

2- سینا رجبی با رکورد 2 دقیقه و 38 ثانیه و 29 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب

3- مهبد ایوبی با رکورد 2 دقیقه و 41 ثانیه و 87 صدم ثانیه از مقاومت

400 متر آزاد:

1- سامان سالاری با رکورد 4 دقیقه و 20 ثانیه و 73 صدم ثانیه از فولاد مبارکه سپاهان

2- احمدرضا جلالی با رکورد 4 دقیقه و 31 ثانیه و 25 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب

3- محمدرضا ثروت جو با رکورد 4 دقیقه و 32 ثانیه و 89 صدم ثانیه از فولاد مبارکه سپاهان

100×4 متر مختلط تیمی:

1- تیم مناطق نفت خیز جنوب با رکورد 4 دقیقه و 9 ثانیه و 41 صدم ثانیه

2- تیم هیئت شنای خراسان رضوی با رکورد 4 دقیقه و 19 ثانیه و 63 صدم ثانیه