دکتر قاسم پورحسن در مورد کتابهای آماده چاپش به خبرنگارمهر گفت: مجموعه مقالاتی در مورد تشیع و اسماعیلیه را از سوی انتشارات بنیاد حکمت صدرا زیرچاپ دارم. این کتاب مجموعه مقالاتی است که در سمیناری با همین نام در تابستان امسال در قزوین با کمک بنیاد حکمت صدرا برگزار شد. مجموعه بحثهایی درباره اندیشه‏های اسماعیلیه و نسبتی که آن با تشیع دارد به حساب می‌آید که امیدوارم ظرف سه ماه آینده ازسوی این بنیاد منتشر شود.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی از زیرچاپ بودن کتاب دیگرش با عنوان"اندیشه‎های فارابی" خبر داد و دراین باره گفت: این کتاب هم مجموعه مقالاتی است که در سمینار دو روزه‏ای که در مورد اندیشه‎های فارابی بهمن امسال در بنیاد حکمت صدرا برگزار شد ارائه شدند. این اثر در دو جلد به اهتمام بنده و توسط این بنیاد تا سه ماه آینده منتشر خواهد شد.

این نویسنده و مترجم درباره زیرچاپ بودن مجموعه مقالاتش در حوزه فلسفه دین همچنین گفت: این کتاب دو جلدی هم مجموعه درسگفتارهایی است که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داشتم. به طورعمده درباره بحثهای فلسفه دین است که بخشهایی از آن مربوط به معناداری گزاره‏های دین و بخشهای دیگر آن مربوط به باور به خداوند است که در ده مقاله و دو جلد گردآوری شده است که جلد اولش از سوی این پژوهشگاه تا سه ماه آینده بیرون خواهد آمد.