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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

هیلی استاینفلد در "فراموش شده" بازی می‌کند

هیلی استاینفلد در "فراموش شده" بازی می‌کند

هیلی استاینفلد بازیگر نوجوان آمریکایی در فیلم اقتباسی "فراموش شده" بازی می‌کند.

به گزارش مهر، به نقل از امپایرآنلاین استاینفلد 14 ساله که با درخشش در فیلم "شهامت واقعی" ساخته برادران کوئن نامزد دریافت جایزه اسکار هم شده به زودی خود را آماده بازی در فیلمی دیگر از محصولات استودیو پارامونت نقش آفرینی خواهد کرد.

"فراموش شده" اقتباسی است از کتاب در حال انتشاری به همین نام نوشته کت پاتریک که امتیاز اقتباس از آن توسط استودیوی پارامونت خریداری شده است. رمان "فراموش شده" داستان دختر نوجوانی به نام لاندن لین را روایت می‌کند که هر روز به شکلی عجیب در ساعت 4:33 صبح حافظه خود را از دست می‌دهد.

کتاب "فراموش شده" قرار است ماه ژوئن ( خرداد) آینده منتشر شود و نسخه سینمایی آن توسط جاش شوارتز تهیه خواهد شد. هنوز نویسنده فیلمنامه و کارگردان فیلم تعیین نشده‌اند.

کد مطلب 1259208

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