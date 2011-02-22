به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید حسن اکبری قبل از ظهر سه شنبه در دیدار اعضای برگزار کننده کنگره شهدای روحانیت قم با آیت الله کعبی با اشاره به برگزاری این کنگره در اردیبهشت سال آینده گفت: یادواره شهدای روحانیت قم به تجلیل 150 شهید روحانی متولد این استان می‌پردازد که در این میان 16 شهید نیز به عنوان شهدای نخبه انتخاب شده‌اند که شهدایی همچون شهید مصطفی خمینی، شهید شاه آبادی و نهاوندی از جمله این 16 تن هستند.

وی ادامه داد: این کنگره به سه بخش شهدای متولدین استان قم، شهدای روحانی که از قم اعزام شده‌اند و همچنین شهدایی که از طلاب خارج از کشور بوده‌اند توجه دارد.



نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب داد: طبق آماری که جمع آوری شده است 150 شهید روحانی که متولد استان قم بوده و مراحل زندگی و تحصیلی خود را در این شهر گذرانده اند شناسایی و اسناد و مدارک مربوط به آنان نیز جمع آوری شده است.



اکبری در ادامه با اشاره به تشکیل 7 کمیته جهت برگزاری این کنگره ابراز داشت: فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) به عنوان مسئول یادواره و نمایندگی ولی فقیه در این سپاه نیز به عنوان دبیر برگزاری کنگره هستند.



وی با بیان اینکه تاکنون در 13 استان کشور کنگره شهدای روحانیت برگزار شده است ادامه داد: به لحاظ قشری روحانیت با تقدیم 5 هزارو 200 شهید بیشترین شهید را دردوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی داشته است.