جشنواره هنری "ایران 1404" ترسیم‌ کننده فرهنگ کشور در آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده عنوان کرد: چنانچه از نام سند چشم انداز برمی‌آید، این سند حرکتی است برنامه‌ریزی شده و هدفمند که قصد ترسیم تصویری از آینده کشور دارد؛ این سند که از سوی حکومت و نهادهای دولتی برنامه ریزی شده و عملی خواهد شد همواره حرکتی هدفمند است که قصد دارد مردم و جامعه را از دچار شدن به روزمرگی برهاند.

فتاحی افزود: این سند که برای پیشرفت‌های فرهنگی، صنعتی و اقتصادی تعریف شده، باید بتواند با هدف حرکت کند، این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق از سوی مسئولان است و تنها از طریق ایجاد برنامه و تعریف درست از شرایط فعلی ما امکان‌پذیر خواهد بود.

این نویسنده ادامه داد: مسئولان فرهنگی باید بتوانند تعریف دقیقتری از شرایط فعلی ارائه کنند و با نگاهی عمیق به این مقوله که در حال حاضر از نظر فرهنگی در چه مرحله‌ای هستیم و طی سالهای آینده باید به کجا برسیم، چشم‌انداز درستی برای آینده فرهنگی کشور ترسیم کنند.

فتاحی گفت: بررسی تعداد آثار منتشر شده، مجلات، فیلمها و آثار هنری خلق شده یکی از بهترین معیارهایی است که می‌تواند مدیران فرهنگی را به اطلاعات دقیقی از وضعیت فرهنگی کشور برساند و همچنین در برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز نیز تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه اهداف مندرج در سند چشم‌انداز همان اموری است که از ابتدای پیروزی انقلاب آرمان همه ملت ایران بوده است گفت: "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" شعاری است که سال 1357 از زبان همه مردم شنیده می‌شد، این شعار کلی بود و ما برای رسیدن به این مقولات باید سالها فعالیت داشته باشیم تا به پیشرفت مطلوبی برسیم.

نخستین جشنواره ایران 1404 به منظور یادآوری مجدد سند چشم‌انداز بیست ساله کشور در هشت رشته‌ تجسمی، موسیقی، نمایش، سینما، معماری، طنز، انیمیشن و ادبیات خردادماه سال آینده توسط حوزه هنری برگزار می‌شود.

