به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مسیرهای ایران برای صادرات مستقیم گاز طبیعی به اروپا خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی یکهزار و 300 کیلومتر است که تاکنون ساخت قطعه اول و دوم این خط لوله گاز از عسلویه تا اهواز به طول 611 کیلومتر به پایان رسیده است.

در حال حاضر شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای ساخت ادامه این خط لوله صادراتی گاز به توافق نهایی دست یافته اند و پیش بینی می شود این قرارداد 1.3 میلیارد دلاری هفته آینده بین دو طرف امضا شود.

با توجه به توافق سه میلیارد دلاری وزارت نفت و بانک پارسیان برای تامین منابع مالی سه طرح پالایشگاهی و خطوط لوله گاز قرار است بخشی از منابع مالی ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا توسط بانک پارسیان تامین شود.

در حال حاضر مراحل تکمیل خط لوله 56 اینجی ششم سراسری در قطعه سوم و چهارم در حال انجام بوده که این خط لوله از ظرفیت انتقال روزانه 100 میلیون مترمکعب گاز تا مرز بازرگان برخوردار است.



تابستان سالجاری قراردادی به ارزش تقریبی یک میلیارد یورو میان شرکت ملی گاز ایران و سام پترول ترکیه برای تامین منابع مالی ساخت قطعه پایانی خط لوله ششم سراسری به طول 620 کیلومتر از دهکلان کردستان تا مرز بازرگان امضا شده است.

پیشتر سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از توافق با شرکت ملی گاز برای ساخت ادامه خط لوله گاز ششم سراسری خبر داده و به مهر گفته بود: هم اکنون عملیات اجرایی در یکصد کیلومتر ابتدایی خط لوله گاز آغاز شده است.

قطعه سوم خط لوله ششم سراسری گاز حدفاصل اهواز تا دهگلان کردستان حدود 600 کیلومتر وسعت دارد که باید در مدت 24 ماه عملیات اجرایی آن به پایان برسد.

جواد اوجی معاون وزیر نفت هم پیشتر با اشاره به ساخت یک خط لوله جدید صادرات گاز به اروپا از افزایش مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در اجرای پروژه‌های صنعت گاز خبر داده و گفته بود: ظرفیت صادرات گاز ایران به اروپا روزانه 70 میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد.