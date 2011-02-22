مراسم معارفه سرمربی جدید پیام خراسان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قائم مقام باشگاه پیام خراسان در مراسم معارفه سرمربی جدید تیم فوتبال پیام که پیش از ظهر سه شنبه در سالن شهید بهشتی مشهد و با حضور مسئولان باشگاه پیام و چند تن از خبرنگاران ورزشی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به شرایط خاصی که برای تیم فوتبال پیام پیش آمده بود و امکان این وجود داشت که در رتبه انتهایی جدول رده بندی لیگ دسته اول قرار بگیریم، با استعفایی که چمنیان ارائه کرده بود موافقت کردیم.



هادی فلاح افزود: بعد از استعفای عباس چمنیان از سرمربیگری پیام، ما نیز عصر یکشنبه رمضان شکری که پیش از این در سمت مشاور مدیرعامل فعالیت داشت را بعنوان سرمربی جدید سبزپوشان پیام انتخاب کرده و جلسه معارفه را برگزار کردیم.



معرفی رمضان شکری بعنوان سرمربی جدید پیام در حالی صورت می گیرد که از ابتدای فصل جدید رقابتهای لیگ دسته اول کشور تیم فوتبال پیام خراسان با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می کرد و این شرایط تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی باعث اعتصاب بازیکنان پیام و تعطیلی اجباری تمرینات این تیم در بین دو نیم فصل شد.



پس از بوجود آمدن این حواشی برای نماینده خراسان در لیگ دسته اول فوتبال کشور، مدیران باشگاه پیام تمامی این مسائل را متوجه عباس چمنیان، سرمربی پیام دانسته و او را بعنوان مسئول حاشیه سازی ها معرفی کردند.



در ادامه وضعیت نا به سامان پیامی ها، این تیم با اینکه در اولین بازی از دور برگشت رقابتهای لیگ دسته اول کشور بدون هیچگونه تمرینی توانست بر حریف خود غلبه کند اما بدلیل اعتراضات بازیکنان و حواشی موجود نتوانست دیدارهای بعدی را به طور مناسبی برگزار کند.



سرانجام و پس از باخت دو بر یک خارج از خانه در مقابل تیم قدرتمند شهرداری بندرعباس، عباس چمنیان رسما از ادامه همکاری با پیام کناره گیری کرد و استعفای خود را به مدیرعامل این باشگاه داد.



با این وجود رمضان شکری در حالی هدایت تیم فوتبال پیام خراسان را بدست می گیرد که آخرین تجربه وی در مربیگری، حضور در تیم گاز سرخس و البته کسب نتایج ضعیف با این تیم در لیگ دسته دوم فوتبال کشور است.



پیش از استعفای سرمربی پیام و معرفی رمضان شکری به سمت سرمربیگری این تیم، سید کاظم غیاثیان بدلایلی نامعلوم از سرمربیگری تیم فوتبال ابومسلم خراسان، دیگر نماینده خراسان در لیگ دسته اول فوتبال کشور استعفا کرده بود که بلافاصله پس از این تصمیم، مسئولان باشگاه ابومسلم علی حنطه را بعنوان سرمربی جدید مشکی پوشان فوتبال خراسان انتخاب کردند.