هتلهای مشهد در نوروز افزایش نرخ ندارند

محمد قانعی به خبرنگار مهر گفت: در روزهای آینده به هتلداران ابلاغ می کنیم تا قیمت اتاقها را طبق نرخ سال جاری دریافت کنند بنابراین سرپیچی از این بخشنامه نیز پیگری می شود.



وی افزود: در سال جدید بعد از ایام نوروز امکان افزایش نرخ وجود دارد اما اکنون به این دلیل که حداقل هزینه اقامت در پکیج هزینه های سفر اعم از حمل و نقل، اسکان و خوراک بالا نرود این طرح را اجرایی می کنیم.

رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی درباره اینکه هتلداران از یک سو با افزایش نرخ هزینه سوخت هتلها مواجه شده اند و از سوی دیگر اجازه افزایش نرخ اتاقها را ندارند گفت: حل مشکل افزایش هزینه های هتل با افزایش نرخ اتاق جبران نمی شود چون اگر بخواهیم که هزینه اتاق را به صورت غیر معمول بالا ببریم دیگر همان مسافر که اکنون با تخفیف 50 درصدی به هتل می آید را هم نخواهیم داشت.

وی افزود: همه ساله اگر مسافرتها بیشتر با وسایل حمل و نقل شخصی انجام می شد امسال بر عکس می شود ولی امیدواریم با اختصاص سوخت سفر و افزایش وسایل حمل و نقل عمومی با رکورد مسافرتها مواجه نشویم. هر چند که با توجه به کاهش شدید حضور مسافر در تعطیلات اخیر این نگرانی در میان هتلداران بسیار افزایش پیدا کرده است.