سوخت تاریخی نظم حاکم بر جهان تمام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز سه شنبه در دیدار رئیس مجلس اکوادور با اشاره به اینکه بین دو ملت ایران و اکوادور احساس برادری وجود دارد اظهار داشت : کسانی که از پیشرفت و اقدامات سازنده دو کشور در راستای تقویت هر چه بیشتر همکاری های دو جانبه و بین المللی ناراحت و نگران هستند بی تردید در مقابل اراده دو ملت شکست خواهند خورد .

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران دیدگاه گسترده و درازمدتی به افزایش و ارتقاء سطح همکاری ها با اکوادور دارد، اظهار داشت : مناسبات دو کشور صرفاً به روابط دو جانبه محدود نمی شود و ایران افزایش همکاری های بین المللی و جهانی را نیز مد نظر دارد .

وی با تاکید بر اینکه جهان با به بن بست رسیدن نظم تبعیض آلود حاکم، نیازمند نظم جدیدی است، گفت : نظم موجود در مقابل منافع ملت ها قرار دارد و برای پیشرفت ملت های مستقل مانع ایجاد می کند که ضرورت دارد با نظم عادلانه و انسانی جایگزین شود .

احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد : سوخت تاریخی نظم حاکم برجهان تمام شده است و برای ایجاد نظم جدید، ایران و اکوادور نقش مهمی دارند ؛ نباید اجازه داد همان عده ای که 300 سال در دنیا حاکم بودند با نقاب و چهره جدیدی مجدداً خود را بر ملت ها تحمیل کنند .

وی در ادامه ، همکاری های پارلمانی را در افزایش مناسبات دو کشور موثر دانست و گفت : همکاری های پارلمانی می تواند کمک بسیار موثری در طراحی نظم جدید جهانی و تقویت و توسعه همکاری های دو جانبه باشد.

رئیس مجلس اکوادور نیز در این دیدار با بیان اینکه دو کشور از نقاط مشترک بسیار زیادی برخوردار هستند ، گفت: ایران و اکوادور در مسیر مبارزه با امپریالیسم و احقاق حقوق خود در یک سنگر قرار دارند و اهداف مشترکی را در عرصه بین المللی پیگیری می کنند.

وی افزود: ایران و اکوادور علاوه بر گسترش روابط دو جانبه ماموریت بزرگتری در عرصه بین المللی دارند و آن تلاش و مقاومت برای تغییر نظام حاکم بر جهان است .

اعضای هیات همراه رئیس مجلس اکوادور نیز در سخنانی تلاش برای استقرار نظم عادلانه در عرصه های بین المللی را مورد تاکید قرار داده و لازمه آن را تقویت و گسترش روابط کشورهای مستقل از جمله ایران و اکوادور در همه زمینه ها دانستند .

این اعضا همچنین با بیان اینکه امپریالیسم و نظام سلطه در حال اضمحلال است ، اظهار داشتند: باید دست های خود را به هم پیوند داده تا اهداف مشترک خود را در عرصه بین المللی محقق سازیم.