نظامیان ساحل عاج به روی معترضان آتش گشودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نظامیان ساحل عاج با تیراندازی به سوی معترضانی که خواهان کناره گیری "لوران گباگبو" رئیس جمهوری خودخوانده این کشور بودند، دستکم 6 تن از آنان را کشتند.

به گفته شاهدان عینی نیروهای ارتش ساحل عاج با ادوات و ماشین آلات نظامی به معترضان در منطقه کوماسی حمله کرده اند که در اثر آن 3 تن کشته شده اند.

همچنین حمله مشابهی در همسایگی شهر نیریچویل به کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 14 تن دیگر منجر شده است. این در حالی است که شماری از رهبران کشورهای آفریقایی برای پایان دادن به تنشهای سیاسی ساحل عاج در شهر ابیجان گردهم آمده اند.

روز دوشنبه نیز شماری از سران آفریقایی با "گولیامه سورو" نخست وزیر انتصابی "الحسن واتارا" دیدار و در مورد آینده سیاسی ساحل عاج گفتگو کردند. واتارا بعنوان رئیس جمهوری قانونی این کشور به رسمیت شناخته شده است.