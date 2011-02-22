به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری نمایشگاههای فروش بهاره از 5 تا 25 اسفندماه در سراسر کشور گفت: این نمایشگاهها از 10 اسفندماه همزمان با سایر نقاط کشور در تهران آغاز به کار می کند و ساعات کاری آن، از 10 صبح تا 10 شب خواهد بود.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: شورای اصناف با همکاری اتحادیه های مربوطه، بر روی تمامی کالاهای عرضه شده در این نمایشگاهها نظارت دارد و نمونه کالا را از لحاظ کیفیت و قیمت، پلمپ می کند، بنابراین مردم در زمان خرید می توانند کالای خریداری شده را با نمونه پلمپ شده آن تطبیق دهند.

وی تصریح کرد: صاحب غرف عرضه کننده کالا در نمایشگاهها نیز موظف هستند که نمونه کالاهای عرضه شده در غرفه را در مقابل دید عموم قرار دهند و کالاها نیز باید با نمونه در معرض دید، تطابق کامل داشته باشد. البته بازرسان نیز هر روز، غرف را چک می کنند. در نهایت مردم باید دقت کنند که کالا با نمونه کارشناسی شده یکسان باشد.

فراهانی با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن مکانی دائمی برای برگزاری نمایشگاههای اصناف خاطرنشان کرد: اگر مکان در اختیار اصناف قرار گیرد، جامعه صنفی کشور می تواند با سرمایه گذاریهایی که در آن انجام می دهد، آن را برای برگزاری نمایشگاهها تجهیز کند تا بتواند زمینه رفاه مصرف کنندگان را نیز فراهم کند.

به گفته رئیس شورای اصناف، باید از برگزاری نمایشگاههای بهاره به سمت برگزاری فروش های فوق العاده حرکت کرد، البته در این فروشها، واحدهای صنفی باید بتوانند نظر مردم را پیاده سازی کنند و اعتماد آنها را جلب نمایند.

وی اظهار داشت: اتحادیه های صنفی آمادگی دارند که به تمامی صنوف علاقمند، مجوز بدهند و کالا را کارشناسی کنند.

نوده فراهانی با اشاره به مسئولیت شورای اصناف کشور در رابطه با تنظیم بازار شب عید گفت: اصناف اجازه نمی دهند که کالاهای بی کیفیت در نمایشگاه عرضه شوند، ضمن اینکه از عرضه کالاهای خارجی به خصوص کالاهای چینی نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی میزان تخفیف ارایه شده در مورد کالاهای عرضه شده این نمایشگاه را 10 تا 30 درصد عنوان کرد و گفت: درصدد هستیم تا دستگاه کارتخوان نیز در غرف این نمایشگاهها نصب کنیم تا مردم به راحتی بتوانند خرید کنند.

فراهانی در مورد سوخت برخی واحدهای صنفی گفت: مذاکرات و مکاتباتی با وزارت بازرگانی و استانداری تهران انجام شده که امیدواریم هرچه زودتر جواب دهد.

وی اظهار داشت: به تمامی واحدهای بازرسی و نظارت سراسر کشور اعلام کرده ایم که هرگونه کمبود کالا و یا افزایش قیمتی را به شورای اصناف کشور منتقل و منعکس کنند. این در حالی است که در سال جاری، یک میلیون و 400 هزار فقره بازرسی از بازار از سوی بازرسان شورای اصناف صورت گرفته است.