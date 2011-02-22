بنغازی سقوط کرد/ استعفای وزیر مهاجرت و عوامل سفارت لیبی در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، لیبی امروز در هشتمین روز قیام خونین ملت خود همچنان شاهد تظاهرات گسترده مردمی علیه دیکتاتوری معمر القذافی است.

به گفته مخالفان و فعالان لیبیایی، اغلب شهرهای مختلف این کشور به تصرف نیروهای مردمی درآمده است و هم اکنون درگیری در طرابلس پایتخت این کشور متمرکز است.

وزیر امور مهاجرت لیبی در اعتراض به قلع و قمع وحشیانه شهروندان این کشور از سمت خویش استعفا کرد و به ملت انقلابی لیبی پیوست.

سفارت لیبی در استرالیا نیز اعلام کرد که ارتباط خود را با معمر القذافی قطع کرده است و از معترضین حمایت می کند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که باید درباره خشونت ها در لیبی تحقیقات مستقل صورت گیرد.

"سعید عیسی" یکی از فعالان لیبیایی نیز اظهار داشت: از تمامی کشورهای دنیا می خواهیم که به معمر القذافی دیکتاتور جنایتکار لیبی پناه ندهند.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز به نقل از یک منبع حقوقی در لیبی اعلام کرد که مزدوران معمر القذافی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود اجساد مردم را می سوزانند.

بنا بر اعلام منابع بیمارستانی، از آغاز قیام خونین لیبی تاکنون بیش از 560 نفر کشته و هزاران تن زخمی شده اند و هزار و 400 تن دیگر مفقود شده اند.

رویترز نیز گزارش داد که 2 فروند جنگنده لیبیایی برای فرار از دستور مقامات این کشور برای بمباران مردم به مالت پناهنده شده اند.