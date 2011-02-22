مشخص شدن پتانسیلهای واقعی صادراتی البرز نیازمند راه اندازی گمرکات است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیمور پورحیدری بعد از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران افزود: البرز پتانسلیهای فراوانی در بخش تولیدی، صنعتی و صادراتی دارد که راه اندازی گمرکات کمک می کند این پتانسیلها با عدد و رقم واقعی و مستند معرفی شود.

وی ادامه داد: البرز از قطبهای صادراتی کشور است و ظرفیتهای مطلوبی در این استان در این زمینه وجود دارد که باید برای شکوفایی آنها تلاشها افزایش یابد.

این مسئول بیان کرد: مجوز اتاق بازرگانی برای استان گرفته شده و انتخابات اتاق بازرگانی صنایع و معادن البرز برای اولین بار برگزار می شود.

البرز در حوزه صادرات مواد غذایی ظرفیتهای خوبی دارد

وی عنوان کرد: البرز از قطبهای مهم کشاورزی است ضمن اینکه البرز در حوزه صادرات مواد غذایی نیز ظرفیتهای خوبی دارد و فعالیتهای مطلوبی در این زمینه انجام شده است.

پورحیدری گفت: تلفن 124 برای رسیدگی به شکوائیه های مردمی فعالیت می کند ضمن اینکه اید تلفن 24 ساعته است و پس از ساعت 9 شب به صورت پیام گیر فعالیت می کند.

وی یادآور شد: برغم کمبود اعتبارات، تلاشها افزایش می یابد تا شکوائیه های مردمی ظرف یک ساعت پیگیری شود و تا حد ممکن،‌ در زمان کوتاهی مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی البرز افزود: لازم است شهروندان موارد تخلف واحدهای صنفی را گزارش کنند تا سازمان بازررگانی در اسرع وقت وارد عمل شوند و مشکلات در این خصوص کاسته شود.

انتخابات اتاق بازرگانی صنایع و معادن چهارم اسفند برگزار می شود

وی خاطرنشان کرد: انتخابات اتاق بازرگانی صنایع و معادن البرز فردا چهارم اسفند همزمان با سایر استانها برگزار می شود و 43 کاندید در آن رقابت می کنند.

پورحیدری گفت: توسعه صادرات غیرنفتی استان البرز دنبال می شود وسازمان بازرگانی این استان در این خصوص وارد عمل می شود و در این زمینه نیازمند همکاری دستگاه های ذیربط هستیم.

وی اضافه کرد: مصرف در البرز به تازگی خوب مدیریت شده که این امر موجبات بهبود وضعیت بازار را فراهم کرده که به همین دلیل از شهروندان سپاسگزاریم.

این مسئول گفت: برای تنظیم بازار میوه در شب عید در استان البرز، اقدامات لازم انجام می شود و خریدهای لازم صورت گرفته است.



قیمت کالاهای ارائه شده در نمایشگاه های البرز کارشناسی شده است

این مسئول یادآور شد: قیمت کالاهای ارائه شده در نمایشگاه های بهاره البرز کارشناسی شده و بازرسان نیز برای برگزاری مطلوب این نمایشگاه با سازمان بازرگانی همکاری خواهند داشت.

وی افزود: لازم است میادین میوه و تره بار همکاری مطلوبی با سازمان بازرگانی داشته باشند و به کمک افزایش تعامل و همکاری میان آنها از مشکلات بکاهیم.

پورحیدری خاطرنشان کرد: نمایشگاه عرصه مستقیم کالا تحت عنوان نمایشگاه بهاره در استان البرز برگزار خواهد شد و در این خصوص اطلاع رسانی می شود.