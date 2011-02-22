۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

سید احمد موسوی:

قذافی را مسئول جان امام موسی صدر می‌دانیم/ امام صدر در زندان لیبی است

مسئول کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر با اشاره به تحولات اخیر لیبی ابراز داشت: ما همچنان قذافی را مسئول حفاظت از جان امام موسی صدر می دانیم و معتقدیم امام موسی و یارانش در زندان های لیبی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد موسوی مشاور رئیس جمهور در امور فلسطین و مسئول کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر با اشاره به تحولات اخیر لیبی و برخی اخبار مبنی بر سرنوشت امام موسی صدر، تصریح کرد: همچنان که بارها اعلام کرده ایم بار دیگر تکرار می کنیم که امام موسی صدر و دو تن از یارانش در زندان های لیبی هستند و ما قذافی را مسئول حفاظت از جان آنان می دانیم.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس رخدادهای جاری در لیبی که رسانه های خبری از بمباران شدید مناطق مسکونی توسط هواپیماهای دولت لیبی خبر می دهند، بار دیگر مراتب نگرانی خود را نسبت به سلامت امام موسی صدر و یاران وی ابراز می داریم.

سفیر ایران در دمشق افزود: از دبیر کل سازمان ملل نیز درخواست می کنیم که نسبت به فراهم ساختن مقدمات آزادی امام موسی صدر و یاران وی اقدام کند.

موسوی از ملت لیبی نیز درخواست کرد هرگونه اطلاعات از محل زندانی بودن امام موسی صدر و یارانش را که نزدیک به 3 دهه به درازا انجامیده اطلاع دهند تا نسبت به آزادی آنان اقدام شود.

