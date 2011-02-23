ارتقای مهارتهای تبلیغی روحانیون/ آموزش مبلغان براساس جریانهای انحرافی

حجت الاسلام علی دارابی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اولویتهای آموزشی سال آتی برای مبلغین و روحانیون گفت: با توجه به طراحی نظامنامه آموزشی شبکه تبلیغی براساس پیش بینی های صورت گرفته به منظور دانش افزایی و افزایش مهارتهای تبلیغی، مجموعه دوره ها و سرفصلهایی تعریف شده که براساس این سرفصلها زمینه های ارتقای علمی و مهارتهای تبلیغی گروه های هدف را افزایش می دهیم.

وی افزود: برهمین اساس مجموعه جشنواره های آموزشی تدارک دیده شده که در هر کدام از این جشنواره ها بسته های آموزشی و کاربردی ما در قالب برگزاری دوره های آموزش تخصصی و کارگاه های مهارتی برای شبکه تبلیغی طراحی شده که در سال 90 اجرایی می شود.

حجت الاسلام دارابی گفت: دفتر برنامه ریزی وتوسعه آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین اقدام به تدوین مجموعه متون آموزشی متناسب با محتویات تبلیغ در کشور برپایه کلیات برنامه پنجم در راستای آگاه سازی گروه های هدف نسبت به جریانهای انحرافی فکری و عقیدتی کرده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: ما در ساحت تغذیه فکری ویژه گروه های هدف شبکه تبلیغی اقدام می کنیم و به تناسب طراحی کارگاه های آموزشی و مهارتی و دانش افزای این گروه پازل آموزشهای تخصصی تکمیل می شود.

وی یادآور شد: این برنامه با بهره مندی از بانک اطلاعات اساتید متناسب با رشته های تخصصی اساتید حوزه آموزشهای تخصصی و استفاده از منابع آموزشی که در اختیار گروه های هدف قرار می گیرد، به صورت جامع تری تکمیل می شود.