باید در رابطه با انگلیس کاملا هوشیار بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل در حاشیه دومین همایش ایران و استعمار انگلیس که در محل سالن همایش های علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه مجلس در رابطه با قطع رابطه دیپلماتیک با انگلیس بنای چه تصمیمی را دارد و توصیه شما در این زمینه چیست گفت: به هر حال ما باید در برقراری رابطه با کشور انگلیس هوشیار باشیم به دلیل اینکه طرف مقابل ما نیز هوشیار است.

وی افزود: اما در باب رابطه با انگلیس و یا قطع رابطه باید منتظر نظر مجلس و جمع بندی هایی که از سوی نمایندگان می شود بود.

حداد عادل ادامه داد: آنچه که فعلا من بر آن تاکید دارم ضرورت هوشیاری دائمی در برابر روش هایی است که انگلیس نسبت به ما به کار می برد و روش هایی که ما برای مقابله با آن باید به کار ببریم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با نظر شخصی اش در خصوص قطع رابطه با انگلیس نیز گفت: نظر شخصی خود را در صحن علنی اعلام خواهم کرد.