اتحادیه اروپا حمله علیه مسلمانان و مسیحیان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در بیانیه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا که دیروز دوشنبه دوم اسفندماه در بروکسل صادر شد تمام انواع و اشکال تبعیض نژادی محکوم شده است.

در این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش عدم تساهل و تبعیض دینی علیه مسیحین و اماکن عبادی آنها، زائران مسلمان و سایر جوامع دینی ابراز کرده و به‌شدت این اقدامات را محکوم می‌کند.

وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشستی که در ماه ژانویه برگزار کردند مسیحیت را در میان ادیانی که به طور بالقوه مورد تهدید قرار داده ذکر نکردند و این امر موجب نارضایتی ایتالیا شد.

مسیحیان حدود یک سوم از جمعیت کل جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا ماه گذشته اظهار داشت: عدم اشاره به مسیحیت در این بیانیه نشان دهنده سکولاریسم افراطی در داخل اتحادیه اروپا است.

وی دیروز در جمع خبرنگاران رضایت خود را از افزودن مسیحیت به این بیانیه ابراز کرد.

وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اظهار داشتند که اتحادیه اروپا هراقدامی برای حفظ آزادی دینی انجام می‌دهد اما این وظیفه در وهله اول برعهده کشورها است که از شهروندان خود حمایت کنند. تمام اعضای جوامع دینی و اقلیتها باید بتوانند به آداب دینی خود پرداخته و آزادانه بدون ترس از حمله و عدم تساهل عبادت کنند.