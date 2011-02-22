‌انقلاب گفتمان دینی را زنده کرد/ بصیرت افزایی در دستگاه ها آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی امروز سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله محلاتی نماینده امام راحل در سپاه برگزار شده بود با بیان اینکه سپاه یکی از مهمترین و حساس ترین نهادهای برخاسته از انقلاب بوده و هست که تفاوت ماهوی با دیگر نیروهای مسلح در دنیا دارد، گفت: معمولا نیروهای مسلح در دنیا برای پاسداری از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورها شکل می گیرد اما سپاه پاسداران برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: همین موضوع باعث شد که امام راحل از همان روزهای اول تصمیم بگیرند تا یک روحانی وارسته (آیت الله محلاتی) نماینده ایشان در سپاه باشد.

نماینده ولی فقیه در سپاه ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید محلاتی و جمع دیگری از پرسنل سپاه در سانحه هوایی سال 64 اظهار داشت: در دوره‌ای آیت‌الله محلاتی وظیفه نمایندگی امام در سپاه را بر عهده داشت و افراد دیگری نظیر آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی و مرحوم آیت‌الله فاکر در مقاطع دیگر این مسئولیت را عهده‌دار بودند. البته آقای محلاتی در دوره دیگری به عنوان نماینده ما معرفی شدند که دوران شکل‌گیری حوزه نمایندگی امام(ره) در سپاه بود.

سعیدی در بیان ویژگی های شخصیتی شهید محلاتی شهید محلاتی را مردی مبارز ، خستگی ناپذیر و همراه امام(ره) در دوران قبل از انقلاب دانست که به همراه فداییان اسلام و از یاران آیت‌الله کاشانی به شمار می‌آمدند و پس از پیروزی انقلاب یک لحظه از امام(ره) جدا نشدند و عاشق امام(ره) و سپاه بودند به طوری که پیش از سقوط هواپیمای حامل ایشان در سال 64 از ایشان برای حضور در بعثه دعوت شده بود، ولی ایشان گفتند که حج من جبهه است و عملا جبهه را بر سفر مکه ترجیح دادند و در همان سفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی در ادامه به نقش و جایگاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه اشاره کرد و افزود: امروز حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جایگاه حساسی قرار دارد و در جهت هدایت سیاسی سپاه ، تحکیم ولایت‌ مداری،‌عمق ‌بخشی معنوی و گسترش بصیرت و آگاهی سیاسی نقش گسترده‌ای ایفا می‌کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: من به ضرس قاطع عرض می‌کنم که امروز نزدیک‌ ترین نهاد و ارگان به رهبری نظام و انقلاب در همه مراحل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

سعیدی اضافه کرد: در سال‌های اخیر به ویژه در حوادث سال 88 یعنی چه قبل از شکل ‌گیری فتنه و چه در حین و در بعد آن سپاه هوشمند‌ترین، فعال‌ترین و روز‌آمدترین فعالیت را داشت و سالم ‌ترین مواضع را اتخاذ کرد و فعال ‌ترین برخوردها را از خود نشان داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص ریشه شکل گیری فتنه 88 عنوان کرد: ‌فتنه 88 اولین و آخرین فتنه نبوده است و پس از انقلاب با فتنه های مختلفی نظیر جریان نهضت آزادی و جبهه ملی ، فتنه بنی‌صدر و منافقین، فتنه بیت منتظری و مهدی هاشمی و عصر اصلاح‌طلبان مواجه بوده‌ایم و همه اینها حلقه‌هایی بود که با هم ارتباط داشت.

سعیدی افزود: در حوادث سال گذشته عناصر اشرافی ، سکولارها، لیبرال‌ها در کنار ارتجاع عرب و نیز آمریکا و اروپا حضور داشتند و در واقع چپ‌ترین چپ‌ها تا راست ‌ترین راست‌ها یعنی از مجاهدین خلق تا لیبرال‌ها به همراه بهایی‌ها در یک جبهه در تقابل با انقلاب حاضر بودند.

وی با بیان اینکه ریشه این قضایا تقابل گفتمان امام و رهبری با گفتمان‌های دیگر است، ادامه داد: ‌انقلاب اسلامی گفتمان دینی را زنده کرد. تصور این بود که پس از پیروزی انقلاب گفتمان‌های دیگر از صحنه خارج می‌شوند، ولی متاسفانه این طور نشد.

نماینده ولی فقیه در سپاه اضافه کرد: باید توجه داشت که نگاه بنی‌صدر ، جبهه ملی و منتظری نسبت به مدیریت کشور و نیز نسبت به ولی فقیه با نگاه امام(ره) متفاوت بود و همچنین نگاه اصلاح‌طلبان در بحث اختیارات ولی فقیه با نگاه امام(ره) تفاوت داشت.

وی با بیان اینکه حمایت از فلسطین جزو آرمان‌های ماست و ما به این مساله نگاه ابزاری نمی‌کنیم، ولی نگاه خیلی‌ها نگاه ابزاری است، گفت: ایستادگی ما مقابل آمریکا نیز اعتقادی و فکری است، ولی عده‌ای به این مساله ابزاری نگاه می‌کنند. آمریکا و اروپا همواره از گفتمان غیردینی حمایت می‌کنند و تنها راه مقابل با این مسائل این است که مردم گفتمان امام و رهبری را بشناسند و در صورتی مدیران می‌توانند در جهت آرمان‌های انقلاب حرکت کنند که گفتمان امام و رهبری را شناخته باشند.

سعیدی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر در برخی از کشورهای منطقه و شمال آفریقا گفت: یکی از مهمترین آثار انقلاب اسلامی ایران بیداری اسلامی بود که فرآیند متفاوتی را داشت به طوری که در برخی از کشورها مانند لبنان از همان سالهای اول شاهد این تاثیر بودیم و در برخی از کشورها نظیر ترکیه و سودان مدتی بعد این تاثیرگذاری را دیدیم.

وی با تاکید بر اینکه امروز آثار بیداری اسلامی را در قالب جنبش های صورت گرفته در کشورهای لیبی، تونس ، مصر و یمن شاهد هستیم، عنوان کرد: این خیزش ، تحت تاثیر امام و رهبری انقلاب بوده است و به خصوص خیزش‌های حزب‌الله لبنان و شخص سیدحسن نصرالله از نمونه‌های این تاثیرگذاری است. انقلاب اسلامی ایران و مقاومت 33 روزه حزب‌الله لبنان تاثیر زیادی بر خیزش‌های مصر و تونس گذاشت به طوری که هفت بار خطبه عربی مقام معظم رهبری در میدان التحریر مصر برای مردم پخش شد و امروز الگویی که آنها دارند دقیقا الگوی انقلاب اسلامی ایران است.

نماینده ولی فقیه در سپاه با ابراز تاسف از اینکه مشکل انقلاب‌های موجود در این کشورها، از یک طرف فقدان رهبری است و از طرف دیگر تجربه‌ آمریکا و اروپا است، گفت: اروپا و آمریکا در سی سال اخیر تجربه اندوخته‌اند و گزینه‌های مختلفی را در ذهن دارند، برای اینکه اگر هر کدام از آنها عملی نشد به سراغ گزینه های دیگر بروند. برای مثال گزینه اول آنها در مصر حفظ مبارک بود که عملی نشد و به سراغ گزینه دوم یعنی جایگزینی عمر سلیمان رفتند که آن هم محقق نشد و گزینه سوم آنها ارتش بود که اگر در این زمینه موفق شوند به همین راه ادامه می‌دهند و در غیر این صورت به سراغ گزینه چهارم یعنی تشکیل یک دولت لیبرال می روند.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا و اروپا نگرانند که مثل ایران یک شورای انقلاب با نگاه انقلابی در مصر به وجود بیاید و رابطه آنها با اسراییل را قطع کند و این کابوسی خطرناک برای آنهاست، ولی مقاومت مردم و ایجاد ائتلاف بین گروههای انقلابی و دینی می‌تواند جایگزین رهبری برای آنها باشد چرا که هر میزان که مردم عقب نشینی کنند حکومت یک گام به پیش می‌رود.

سعیدی در ادامه این نشست خبری درباره ظرفیت نظام برای مقابله با جنگ نرم گفت: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود. 98 درصد مردم ما مسلمانند و خواسته آنها بازگشت به دین بوده است . در مکتب و مردم ما پتانسیل زیادی وجود دارد و امروز جنگ، جنگ فکری و جبهه ، جبهه فرهنگی است. مهمترین مساله ، عمق‌بخشی داخلی یعنی اشباع فکر و ذهن مردم از معارف دینی ، تعمیق بصیرت و شناساندن دشمن ، معرفی فتنه‌گران و شناسایی عناصری است که در سایه امن به پیشبرد فتنه کمک می‌کند.

وی یادآورشد: یک سال اخیر از جهت رشد و تعالی جامعه برد بسیار بالایی داشتیم و امروز ذهن مردم شفاف است که این ناشی از تجربه یکسال اخیر است. در سپاه از سال 80 شروع به بصیرت‌افزایی کردیم و علت اینکه ریزش سپاه در ماجرای فتنه خیلی کم بود و عملا ریزشی نداشت همین بصیرت‌افزایی بود آگاهی ،‌هوشیاری و روزآمدی سپاه به خاطر بصیرت‌افزایی سالهای اخیر است و اگر بخواهیم جامعه را نیز به روز کنیم باید در ادارات و سازمان‌ها بصیرت‌افزایی کنیم که خوشبختانه این کار در وزارتخانه‌ها شروع شده است.