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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۱

تکواندو جام باشگاههای آسیا/

جوانه با غلبه بر افغانستان سکوی سوم را تصاحب کرد

جوانه با غلبه بر افغانستان سکوی سوم را تصاحب کرد

تیم تکواندو جوانه در دیدار رده بندی با برتری در هر پنج وزن مقابل تیم اول افغانستان به عنوان سوم جام باشگاه‌های آسیا دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده بندی سومین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاه‌های آسیا  بین دو تیم جوانه از ایران و نماینده اول افغانستان برگزار شد. در این دیدار شاگردان رحیم صالحی در هر پنج وزن برنده از میدان خارج شدند تا نایب قهرمان دوره قبل به عنوان سوم بسنده کند.

در این  دیدار و در وزن 54 کیلوگرم فرهاد سلیمی 10 بر 9 عبدالوهاب زازایی را مغلوب کرد. مهدی قربانی در وزن 82 کیلوگرم  12 بر صفر از سد شهاب الدین بکتاش گذشت. محمد خمسه  در وزن 63 کیلوگرم سید حسن رضایی را  از پیش رو برداشت. با این سه پیروزی و مسجل شدن برتری جوانه  تیم افغانستان از انجام دو بازی وزن آخر انصراف داد.

پیکار نهایی این رقابتها بعدازظهر امروز سه شنبه بین تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی و گسترش فولاد تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 1259236

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