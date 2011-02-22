شورای صلح افغانستان به گوانتانامو می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ارسلان رحیمی" رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان، امروز سه شنبه اعلام کرد : "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان از تصمیم این شورا برای سفر به کوبا و رایزنی آن برای آزادی تعدادی از اعضای طالبان از زندان گوانتانامو حمایت کرده است.

گفته می شود یکی از افرادی که این شورا برای آزادی وی تلاش می کند "خیرالله خیرخوا" نام دارد. وی از مقامات سابق طالبان محسوب می شود که مدت هشت سال است در گوانتانامو به سر می برد.

در همین رابطه وکیل خیرخواه اعلام کرده که موکل وی در ماه جولای میلی را از سوی شورای صلح افغانستان دریافت کرده که در آن از تلاش این شورا برای آزادی وی خبر داده شده بود.

شورای صلح افغانستان در سال گذشته میلادی از سوی حامد کرزای به منظور تلاش برای برقراری ثبات در این کشور تشکیل شد.