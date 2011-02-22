دو هواپیمای نظامی مصری راهی لیبی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در پی بحرانی شدن اوضاع لیبی و کشتار معترضان بدست نظامیان دولت "معمر قذافی"، مصر خواهان خروج شهروندان خود از این کشور شد.

بر این اساس مصر دو هواپیمای خود را بطور فوق العاده به لیبی اعزام کرده تا شهروندان این کشور را از مناطق بحرانی خارج سازند.

در همین حال شبکه تلویزیونی العربیه از تایید این خبر توسط مقامهای دولتی لیبی خبر داده است. این در حالی است که با گسترش اعتراضات ضد دولتی در لیبی شمار زیادی از توریستها و شهروندان اروپایی این کشور را ترک کرده اند.

همچنین برخی کشورهای اروپایی به منظور تسهیل روند خروج شهروندان خود از شهر طرابلس پایتخت لیبی پروازهای فوق العاده ای را در این مسیر درنظر گرفته اند.