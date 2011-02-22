اعلام حداقل دستمزد 90 کارگران در هفته پایانی اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز در حاشیه نشست موسسات مجری دوره های آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار و در جمع خبرنگاران، گفت: با گذراندن دورهای آموزش کارآفرینی، افراد توانایی مهارت در کسب و کار را پیدا می کنند.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: به زودی سازمان ملی مهارت با هدف رفع نیازهای آموزشی و مهارتی کشور تشکیل خواهد شد و از این طریق افراد قادر خواهند بود در رشته ها به صورت تخصصی کسب مهارت کنند. در واقع این اقدام با هدف توانمندسازی منابع انسانی دنبال می شود.

شیخ الاسلامی از پیگیری و رسمیت یافتن سازمان ملی مهارت در آینده نزدیک خبر داد و افزود: همچنین نظام ملی صلاحیت حرفه‌ای به فعالان بازار کار این امکان را می‌دهد که طی دوره‌های تخصصی لازم، مهارت‌های لازم را کسب کنند و پروانه و مجوز فعالیت حرفه‌ای کسب کنند.

وی در ادامه سخنانش به موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران اشاره و بیان کرد: دستمزد سال آینده کارگران در هفته پایانی سال جاری تعیین خواهد شد و شورای عالی کار از این طریق با بررسی و کارشناسی این کار را انجام خواهد داد و نظر قطعی خود را اعلام می کند.

وزیر کار خاطر نشان کرد: ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم نه اینکه پول بیشتری به آنان بدهیم، چون افزایش حقوق به تنهایی افزایش قدرت خرید را به دنبال نخواهد داشت و ممکن است آثار تورمی نیز داشته باشد.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها یک گام مهم و اساسی در جهت افزایش قدرت خرید کارگران محسوب می شود و در ادامه نیز کارگران از سهام عدالت و بیمه کارگران ساختمانی نیز بهره مند می شوند.

وی گفت: در قالب توزیع سهام عدالت می توان امیدوار بود که از سال آینده کارگران مبالغ قابل توجهی را دریافت دارند که این مهم شرایط افزایش قدرت خرید آنها را ایجاد می کند.