ارزیابی اپراتورهای برتر اینترنتی منطبق با جایزه ملی کیفیت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرم پور با بیان اینکه در این روش، قبل از ارزیابی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خودارزیابی توسط دارندگان پروانه این خدمات انجام می شود، اظهار داشت: ارائه دهندگان خدمات ارتباطی دارنده پروانه براساس محورهای جشنواره ملی فاوا، یک گزارش تهیه خواهند کرد که طی آن مشخص می شود شرکتها به هریک از شاخص ها چگونه پرداخته اند سپس، گروه ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهارنامه های ارسالی از سوی اپراتورها را بررسی و نسبت به امتیازدهی آن اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی فاوا باعث ایجاد انگیزه رقابت می شود، گفت: رقابت برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات، موجب توسعه حوزه فناوری اطلاعات و رضایت مردم به عنوان یکی از اصلی ترین ذی نفعان این حوزه خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عدالت، صداقت، شفافیت و همگون بودن را از ویژگی های فرایند ارزیابی اپراتورهای ارتباطی دانست و تأکید کرد: این ارزیابی کاملاً حرفه ای و براساس تفکر، اصول، قواعد و ادبیات رگولاتوری بوده و ارزیابان دانش و تخصص لازم و کافی را در این خصوص دارند.

وی با بیان اینکه برای ارزیابی اپراتورهای PAP و SAP، چهارمحور درنظر گرفته شده که برای هر محور نیز چندین شاخص تعریف شده به پارامترهای ارزیابی اپراتورهای مخابراتی سیار و ثابت نیز اشاره کرد و گفت: برای سنجش کیفیت سرویس و عملکرد شبکه های تلفنی ثابت و سیار در خدمات تکمیلی و ارزش افزوده نیز پارامترهایی مشخص شده است.

کرم پور افزود: این شاخص ها به تفکیک هر اپراتور و براساس نقاط اتصال متقابل فی مابین شبکه های مخابراتی برای اپراتورها و همچنین تأمین و کیفیت برای مشترکان و کاربران این خدمات تعیین و تعریف شده است.