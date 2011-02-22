دو پروژه بزرگ ورزشی و آموزشی در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی چند منظوره نابینایان و معلولین گفت: با توجه به تمامی مشکلات، ورزشکاران فارس در سال جاری موفق شدند که هفت مدال پاراالمپیک را کسب کنند که این نشان از ظرفیت بالای ورزشی در میان ناتوانان جسمی فارس است.

روح الله احمدزاده با بیان اینکه مدیران باید بستر را برای ارتقای تواناییهای ورزشی معلولین آماده کنند، افزود: راه اندازی یک سالن ورزشی پاسخگوی نیازهای این ظرفیت بالا نیست چراکه جامعه معلولین و افرادیکه دارای مشکلات جسمی هستند از توانمندیهای بالایی برخوردارند.

وی تصریح کرد: جامعه معلولین بسیار توانمند است و همانگونه که می بینیم معلولین در عرصه های مختلف علمی، هنری و ورزشی حضور فعال دارند که باید برای شکوفا تر شدن این پتانسیل زیرساختها را آماده کرد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه جامعه ورزش فارس باید در سال آینده درخششی بیشتر داشته باشد، گفت: با کوشش و تلاش بیشتر جامعه ورزش فارس باید در سال آینده درخشش بیشتری را در کشور داشته باشد به خصوص ورزشکارانی که دارای ناتوانیهای جسمی هستند باید در این راستا تلاش بیشتری را داشته باشند.

احمدزاده ادامه داد: با برنامه ریزی پر شتاب، سال آینده شاهد شکوفایی ورزش قهرمانی در عرصه های ملی و بین المللی خواهیم بود و امیدواریم کسب مدالهای المپیکی و جهانی بیشتری را از جانب تمامی ورزشکاران استان شاهد باشیم.

در ادامه این مراسم سرپرست اداره کل تربیت بدنی فارس گفت: متاسفانه با توجه به تمامی تلاشهای صورت گرفته سهم سرانه ورزشی در شیراز 25 سانتی متر برای هر نفر است که در مقایسه با برخی از شهرستانها که سرانه ورزشی بالای یک متر دارند ناچیز است.

تورج موئید ادامه داد: اهداف سالانه این اداره کل با توجه به تاکیدات استاندار بر اساس برنامه پنجم توسعه در حال تدوین است که بر این اساس برنامه ورزشی استان از سال 90 تا 94تدوین می شود.

وی تصریح کرد: قرار بود برنامه های جدید از اسفند ماه ارایه شود ولی به دلیل کمبود وقت در سال 89 از سال آینده اجرایی خواهد شد و سطح پیشرفت نیز در این برنامه مشخص شده است.

مجموعه ورزشی چند منظوره ولایت با اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان به دستور استاندار فارس در مراسم تقدیر از ورزش کاران گوانجو برای نابینایان و معلولین طراحی شد و همچنین مجموعه آموزشی عشایری دخترانه نیز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان به بهره برداری رسید.