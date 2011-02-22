مقاومت ابوترابی فرد در برابر اعلام وصول استیضاح وزیر "نیرو"

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، "اعلام وصول استیضاح"،"اعلام وصول استیضاح" این صدای فریاد بلند موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود که در میانه دستورها و زمانی که ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس از پشت تریبون اعلام کرد نمایندگان نطق خود را شروع کنند ، در صحن علنی مجلس طنین انداز شد.

در اندک زمانی حال و هوای صحن مجلس دگرگون شد و صف آرایی موافقان و مخالفان استیضاح تنها صحنه ای بود که نگاه ها را به خود معطوف می کرد.گروهی در جایگاه هیئت رئیسه در حال اعمال فشار به ابوترابی برای قرائت اعلام وصولی استیضاح و عده ای دیگر در جلوی صحن در حال فریاد کشیدن برای عدم قرائت اعلام وصولی استیضاح ، تعدادی از نمایندگان هم که نه این طرفی و نه آنطرفی بودند در میانه ماجرا به تماشا نشسته بودند و برخی هم به جدا کردن چند تن از نمایندگان که کار جدالشان در حال بالا گرفتن بود می پرداختند و به تعبیری وساطت می کردند.

تلاش خبرنگاران برای کشف تعداد امضاهای استیضاح وزیر نیرو

در میانه کشاکش نمایندگان ، تلاش تعدادی از خبرنگاران برای کشف خبر و آمار امضا کنندگان استیضاح نیز مشهود بود چرا که خبرنگاران از بخش بالایی صحن در تلاش برای ارتباط گرفتن با نمایندگان بودند و از آنها می خواستند تا اطلاعات نمایندگان موافق و مخالف را بدهند که البته این تلاش بی نتیجه نماند چرا که تعدادی ازنمایندگان که به نظر می رسید بی تمایل به مطرح شدن استیضاح نیستند آمار 67 امضایی استیضاح و طراحان را دادند و در پاسخ به این سئوال که چرا اعلام وصول قرائت نمی شود گفتند: ابوترابی فرد مقاومت می کند ، و برای دانستن نتیجه باید صبر کنید که ببینیم او موفق می شود یا نمایندگان استیضاح کننده.

تبریک گفتن نمایندگان برنده به نمایندگان مخالف

زمانی که دو فوریت تمدید قانون استفاده از صندوق ذخیره ارزی برای مترو در صحن علنی مجلس مطرح شد نمایندگان موافق و مخالف حرف زدند و عیسی جعفری نماینده مردم کبودرآهنگ که به عنوان یکی از مخالفان دو فوریت این طرح هم سخن گفته بود دو دست خود را با نشان دادن عدد" دو" و فریاد های " دو دو " به بالای سر برده بود و از نمایندگان نیز می خواست که رای مخالف به این طرح بدهند ، اما این طرح رای آورد و پس از آن عماد حسینی ، الیاس نادران ، لاهوتی و حسینعلی شهریاری که به نظر میرسید از جمله نمایندگان موافق تصویب دو فوریتی طرح باشند به کنار جعفری آمدند و با خنده هایی که نشان از پیروزی داشت با وی دست دادند و خوش و بش کردند.

تلاش بی نتیجه برای استیضاح وزیر نیرو

تلاش های ثروتی نماینده مردم بجنورد و تعدادی دیگراز نمایندگان مجلس برای اعلام وصول استیضاح وزیر که از میانه جلسه علنی امروز آغاز شده بود تا دقایقی پس از پایان جلسه علنی و خوردن زنگ پایان جلسه نیز همچنان ادامه پیدا کرد ، اما تلاش های او بی نتیجه ماند چرا که جلسه علنی مجلس تمام شد ولی مقاومت ابوترابی پایان نیافت و استیضاح وزیر نیرو اعلام وصول نشد.

ثروتی که نیمی از زمان جلسه امروز مجلس را در جایگاه هیئت رئیسه و در حال رایزنی با ابوترابی فرد گذرانده بود پس از پایان جلسه با تعدادی از نمایندگان به دور ابوترابی فرد حلقه زدند و در جایگاه هیئت رئیسه بر زمین نشستند تا باقی گفتگوهای خود را در این حلقه غیر علنی ادامه دهند.

غایبان و متاخرین جلسه علنی سه شنبه مجلس

در میان 3تن اسامی غایبان جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس نام علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در کنار نامهای ولی اسماعیلی نماینده گرمی و کاظم جلالی نماینده شاهرود خودنمایی می کرد و نام علی اصغر زارعی و حسین فدایی دو نماینده دیگر تهران هر کدام با 47 دقیقه و 3 ساعت و 20 دقیقه تاخیر در کنار نام موسوی با یک ساعت و 18 دقیقه تاخیر دیده می شد.