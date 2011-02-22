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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

برای انجام دو بازی تدارکاتی/

تیم فوتبال نوجوانان چهارشنبه راهی امارات می‌شود

تیم فوتبال نوجوانان چهارشنبه راهی امارات می‌شود

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان که قرار بود جمعه هفته جاری به امارات سفر کند دو روز زودتر اردوی خود را در این کشور عربی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری اردوهای استعدادیابی تیم فوتبال نوجوانان ایران ساعت 10 صبح فردا چهارشنبه برای برگزاری اردویی یک هفته ای و انجام دو دیدار تدارکاتی با تیم نوجوانان امارات راهی این کشور می‌شود. ابتدا قرار بود برای حضور در این اردو شاگردان علی دوستی‌مهر جمعه شب به امارات بروند اما به دلیل نبودن بلیت این سفر زودتر انجام شد.

بر این اساس تیم فوتبال نوجوانان با 20 بازیکن راهی این کشور عربی می‌شود و طی روزهای ششم و هشتم اسفندماه دو دیدار تدارکاتی با تیم نوجوانان امارات برگزار خواهد کرد.

بازیکنان حاضر در این اردو نفراتی هستند که از اردوهای استعدادیابی انتخاب شده‌اند، اردوهایی که طی آن بازیکنان مستعد استان‌های کرمان، مشهد، شیراز، همدان، تبریز، اصفهان، مازندران، گیلان، خوزستان، قزوین و ... مورد ارزیابی قرار گرفتند. این نخستین اردوی خارجی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان است که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان غرب آسیا آماده می‌کند.

کد مطلب 1259246

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