عربستان حمایت خود را از پادشاه بحرین اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، عربستان سعودی با اشاره به نگرانی عمیق پادشاه بحرین درباره بحران سیاسی در کشورهای همسایه هشدار داد در صورت بالاگرفتن تنشها و در صورتی که "حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین نتواند به راه حلی با مخالفین دست یابد، آمادگی خود را برای حمایت از خانواده پادشاه با تمام قوا اعلام می کنیم.

در همین حال خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که پادشاه رویدادها در بحرین را با نگرانی دنبال می کند و امیدوار به برقراری دوباره آرامش و ثبات تحت مدیریت خود است.

این خبر در حالی منتشر می شود که پادشاه بحرین اخیرا از تصمیم خود برای مذاکره با تمام گروه های سیاسی برای حل بحران به وجود آمده در این کشور و ساکت کردن مخالفان خبر داده است.

همچنین رسانه های خبری از بستری شدن دهها نفر از تظاهرات کنندگان بر اثر شلیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی این کشور خبر می دهند.