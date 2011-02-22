به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، اصغر ریاضتی گفت: بر اساس طرح جامع فاضلاب تهران و طبق مطالعات انجامشده در بازنگری این طرح، باید تعداد 20 واحد تصفیهخانه برای جمعیتی حدود 11 میلیون نفر و با ظرفیت سالیانه 820 میلیون مترمکعب ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران افزود: برای احداث این تصفیهخانهها، هشت واحد در منطقه شهرری، یک واحد در شهرک غرب، دو واحد در منطقه مرکزی، یک واحد تصفیهخانه در شرق، شش واحد در غرب، یک واحد در حاشیه جنوب غرب و یک واحد در شمال غرب تهران اجرا خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شش واحد تصفیهخانه هر یک به ظرفیت 525 هزار نفر در جنوب شهرری در دست احداث است که از این تعداد، سه واحد در مرحله بهرهبرداری است و سه واحد دیگر نیز در شش ماه نخست سال آینده به بهرهبرداری نهایی خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران با اشاره مشکلات تملک زمین در داخل تهران برای این تصفیهخانهها گفت: در حاضر تامین زمین مورد نیاز برای 11 واحد تصفیهخانه در شهرری، شهرک غرب و منطقه قلعهمرغی محقق شده است اما برای 9 واحد دیگر، رایزنی با نهادهای مختلف برای تامین زمین تصفیهخانه شرقی در سرخهحصار، تصفیه خانه غرب در بزرگراه آزادگان ابتدای جاده ساوه و زمینهای مناسب در جنوب غرب و شمال غرب تهران ادامه دارد.
