مهدی مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اشعار دفاع مقدس گفت: هنرمندانی که در این حوزه قلم می زنند باید اهل دل باشند در غیر اینصورت کار آنها به یک سبک کاری ضعیف و سبک تبدیل می شود و تبدیل به موضوعاتی می شود که در حال حاضر می بینیم.



وی افزود: این افراد تنها می خواهند شناسنامه کاری و حرفه ای خود را به شعر آیینی مزین کنند و فقط نام آنها بر تارک دفاع مقدس نقش ببندد . در صورتی که این حرکت سبب تخریب دیگران هم می شود.



این شاعر کودک و نوجوان بیان کرد: حوزه دفاع مقدس تعاریف و چارچوب های خاص خودش را در سراسر دنیا دارد و در ایران نیز اینچنین است اما ما سابقه چندانی نسبت به کشورهای دیگر در این زمینه نداریم .



وی با اشاره به اینکه ادبیات دفاع مقدس در حوزه کودک و نوجوان کمتر از دو دهه سابقه دارد بیان کرد: زمانی در مکتب‌خانه‌ها ادبیات بزرگسال تدریس می شد و در کنار آن هیچ جایی برای ورود ادبیات کودک و نوجوان وجود نداشت اما پس از مدتی نویسندگان با چارچوب ترجمه پای به فضای کودک و نوجوان گذاشتند و پس از آن شاخه کودک و نوجوان طرفداران زیادی پیدا کرد.



مردانی اضافه کرد: کسی که برای کودک و نوجوان دست به قلم می شود باید توانایی تحلیل روانشناسی سن، زبان و رفتار کودک را داشته باشد و بتواند آن را بشناسد اما نباید در این میان بخش مهم آموزش را فراموش کرد.



این شاعر با تاکید بر اینکه در شعر کودک هدف آموزش است تا انتقال مفاهیم تاکید کرد: باید توجه کنیم که به دلیل گستردگی حوزه کودک قرار است برای چه گروه سنی مطلب بنویسیم و بخواهیم دفاع مقدس را با چه واژه هایی برای آنها بیان کنیم.



مردانی گفت: شاعر یا نویسنده باید بداند برای چه گروه سنی می خواهد ارزش ها و اندیشه های جنگ را بیان کند. به طور مثال برای گروه سنی "ج" نویسندگان از روانشناسی رفتاری و زبانی خاصی استفاده می کنند و نمی توانیم برای آنها از تشبیهات انتزاعی استفاده کنیم زیرا هنوز این گروه سنی ، ذهنی تشبیهی ندارد و باید بیانی ساده و روشن برای آنها استفاده کرد.



وی افزود: در شعر دفاع مقدس باید ملاک ها و معیارهای هر گروه سنی در نظر گرفته شود زیرا آنها جنگ را حتی لمس نکردند و مفاهیم ما برای آنها غریب است.



این شاعر و نویسنده با تاکید بر اینکه کار کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند بسیار سخت و طاقت فرساست،افزود: دفاع مقدس ارزش است و ما می خواهیم این ارزش ها را به کسانی منتقل کنیم که جنس ما نیستند و این همجنس نبودن کار را بیشتر مشکل می کند اما در عوض کاری ارزشی است.



وی رقابت کشورهای دیگر را در تولیدات فرهنگی در این حوزه بسیار قابل قبول دانست و گفت: ما باید طوری عمل کنیم که پدر و مادرها در حالی که انتخاب های مختلفی دارند به سمت فرهنگ داخل سوق پیدا کنند .



این نویسنده درباره آثار تولید شده اش در این حوزه گفت: زمانی که شروع به جمع آوری این آثار کردم هیچ گاه فکر نمی کردم که در حد یک مجموعه حرف داشته باشم و این مجموعه ها قابل ارائه باشد اما بعد از مدتی متوجه شدم بیشتر از آنچه در تصورم بود موفق عمل کردم.



وی از مسئولان خواست در این زمینه حمایت و پشتیبانی بیشتری داشته باشند و تولیدات بیشتری انجام دهند که سبب افزایش بازار مخاطبان و رقابت بیشتر شوند.



مردانی تصریح کرد: وقتی تولید صورت نمی گیرد میل به رقابت هم از بین می رود اما وقتی حمایت و پشتیبانی شود اوضاع بهتر خواهد شد.



وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه ما باید آثاری فاخر در حد حیطه فرا مرزی در زمینه دفاع مقدس خلق کنیم گفت: انقلاب ما قابل صادر کردن است و همه این را قبول داریم اما در عمل اینچنین نشان نمی دهد.



این شاعر بیان کرد: در حال حاضر کشورهایی که درگیر جنگ جهانی دوم بودند به بهترین نحو سعی در مصادره کردن مظلومیت به نفع خودشان دارند در صورتی که ما اینچنین برخورد نمی کنیم.



وی با تاکید بر اینکه کشورهای اروپایی سعی در بیان قداست جنگ خود دارند افزود: در حالی که که جنگ ما در عین مظلومیت رخ داد ما نتوانستیم این را فرا مرزی کنیم.



مردانی از شاعران و نویسندگان خواست تا از آثار زودگذر و تاریخ مصرف دار دست بکشند و آثار فاخر خلق کنند.