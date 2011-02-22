گسترش فولاد جام قهرمانی را در تبریز نگه داشت/ دانشگاه آزاد نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده سومین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاههای آسیا بعدازظهر امروز با قهرمانی تیم تکواندو گسترش فولاد تبریز بسته شد. این تیم در بازی نهایی مقابل دانشگاه آزاد مدافع عنوان قهرمانی 3 بر2 به برتری دست یافت و قهرمان شد.

در این دیدار جذاب و دیدنی که دو تیم پا به پای هم تا انتها پیش رفتند تبریزیها که از حمایت خوب تماشاگران خودی سود می بردند قهرمان دو دوره قبل را شکست دادند و در نهایت هم قهرمان شدند. در اولین مبارزه دو تیم مهدی بی باک تکواندوکار با تجربه دانشگاه آزاد در این دیدار نتیجه را 9 بر8 به مرتضی شیری واگذار کرد.علیرضا نصرآزادانی تکواندوکار تیم دانشگاه آزاد 9 بر4 فرشاد فروغی کیا را شکست داد تا کار دو تیم به تساوی یک بر یک برسد.

مجید رجبی در سومین پیکار دو تیم مقابل داود عبدالرضایی 16بر3 صاحب برتری شد تا تبریز دو بر یک از حریف قدر خود پیش بیفتد. میثم باقری از دانشگاه آزاد در چهارمین پیکار به مصاف حسین کیانی رفت و بازنده میدان را ترک کرد تا پیکار آخر بین کرمی و قبادی برگزار نشود و این تبریزیها باشند که 3 بر2 برنده از زمین خارج شده و قهرمانی را در خانه جشن بگیرند.

در دیدار رده بندی این دوره از مسابقات تکواندو جام باشگاه های آسیا تیم جوانه ظهر امروز با برتری تیم الف افغانستان عنوان سوم را به خود اختصاص داد. این مسابقات با حضور هفت تیم داخلی و خارجی به میزبانی تبریز برگزار شد.