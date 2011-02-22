اسامی بازیکنان 8 تیم حاضر در رقابتهای تکواندو جام فجر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اسامی تکواندوکاران تیمهای افغانستان، گرجستان، عراق، فرانسه، صربستان، تاجیکستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان از سوی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام شد:

تیم" الف" افغانستان (مردان)

عبدالوهاب زازیی

محمدتارخ فایض

سید حسن رضایی

روح اله نیک پای

محبوب رحمان

ناصر احمد بهاوی

ستار شاهی

پرویز نظری

ضیاالحق بخشی - سرپرست تیم

سید رحمان اثار - مدیر تیم

عباس حسینی سر مربی

حشمت اله همت عالی مربی

محمد خان محمدی

عبدالصابور عمری داور

سید صادق هاشمی داور

تیم "ب" افغانستان (مردان و زنان )

تقی محمدی کاپیتان

امید ازقهری

محمد جواد لک زایی

میر آقا یعقوبی

جعفر سلطانی

مهدی میرزایی

علیرضا صفتری

محمد هادی حسینی

مصطفی حاضری

عید محمد تاجیک سرپرست تیم

محمد همایون رضایی مربی

مهدی سلطانی

طاهر سبحانی

لینا عبدالهی

زهرا تقدسی

سامیا غلامی

نرگس رسولی

مومنا رضایی

نرگس رضایی

زهرا بارباری - سرمربی

هانیا محمدی - مربی

تیم " الف" عراق (مردان)

ابوالحسن عبدالصاحب

محمود سلام

نابیل لامی

احمد کابی

وسام الحربی

علی کادیم

علی محمد صدیق

وسام آ.ک.ام

حسین الخفاجی - سرمربی تیم

رجا عبدالرحمان - مدیر تیم

عماد الاوقایلی - مربی تیم

فرانسه (بانوان)

پنتنو آلیسون

آزیه یاسمینا

لیبوریو فلورن

هارنوسی مارلن

نیار آبی

اپانگ جی والدیز

گراف آن کارولین

بارول میریام

تیم جمهوری آذربایجان (مردان)

وصال محمداف

ایلخان عیسی اف

ووگار کریم اف

سمیر جوادلی

روشن محمداف

ضیاء قاسم اف

ایلکین شهاب آزاف

صبوحی اسماعیل زاده

داشگین حاجی اف

سنان اسدزاده

نماز اسدزاده

بایرامعلی ولی اف

رشاد احمد اف

تاواگل بایرام اف

جیحون حسن لی

المان علی اف

علی اکبر امام علی اف - سرمربی

نیام الدین پاشااف - مربی

النور امان اف - مربی

گوندوز عبداله اف - مربی

گرجستان (مردان)

وحید جعفرزاده

گئورگی نیکو لیشویلی

نوداری گلستانی

گئورگی انسیانی

ایراگلی گلنوا

شوتا قوچیا هویلی

آرشام انتساری

یوسب اوسیدزه

گیتا چرکزیا

ماری شوجاوا

نینو بریدزه

اینگا گاوتارادزه

سرپرست تیم - بادری مایسورادزه

مدیر تیم - گئورگی ایوانوشویلی

مربی تیم - جعفر فاتحی

امیر فاتحی

تاجیکستان (مردان)

سیاوش خوسان اف

ناسی خیدین ووریس اف

دولت مراد کریم اف

فرخود نگمات اف

شاخاریو کریم اف

علی شیر گل اف

کریستینا کوروبکو

بونا وشای

اسماتولو خود زایف - سرپرست تیم

مهرداد یوسفی - مدیر تیم

جاخونزه کارمیش اف - مربی تیم

دولت شاه میرزایوف - داور

ارمنستان (مردان)

هنریک مظلومیان

هایکاز سامئو لیان

واروژ آقاجانیان

وریک پطروسیان

واهان هارطونیان

لئون پاشابزیان

ماکسیم ساهاکیان

آرمن یره ماین

آران ساهاکیان

سرپرست تیم واردان قهرمانیان

مدیر تیم - هراچای گریگوریان

دکتر تیم - لئون آواگیان

سرمربی - گیورگ دانیلیان

زورایر مکینیان

صربستان (مردان)

نیکولا ژووا نوویچ

میلوس پتکویچ

ایوان پورسوویچ

استوژان رابیجاچ

بابیک نینوسلاو

استانمیر کوجونودزیچ

مارکو مماروویچ

دیژورد ماستیک

دمیر بزیچ

میودراگ ژووا نوویچ

میلوس گولوبوویچ

ایوان کاراجلویچ

الکساندر باباسوویچ

ملیسا ماندیچ

تانجا تاناکوویچ

دراگان جوویچ - سرپرست تیم

پردراگ گوواجیچ - مربی

ماریو دوجیچ

کرکلیجس میرسلاو - مدیر تیم

گوران پتروویچ - مدیر تیم

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر از پنجم ماه جاری به مدت دو روز و در دو بخش زنان و مردان در سالنهای شش هزار نفر غدیر و پیام مخابرات ارومیه برگزار می شود.