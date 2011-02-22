به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "روی خط باشید " با حضور گودرز اکاشه به موضوع رضایت‌مندی و امید به زندگی می‌پردازد. این برنامه محصول گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد شبکه چهار است و در هر برنامه به یکی از موضوعات روانشناسی مانند خودباوری فردی و اجتماعی، رضایت‌مندی، رعایت حریم حجاب و عفاف، قناعت و ساده زیستی و ... می‌پردازد.

برنامه "روی خط باشید " سعی دارد با برقراری ارتباط صمیمی با مخاطب رابطه دو طرفه‌ای را برقرار کند و مخاطبان به صورت تلفنی یا پیامک مسائل خود را با کارشناس برنامه درباره موضوع برنامه در میان بگذارند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی مسعود محمودخواه روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به صورت زنده ساعت 17:15 روی آنتن می‌رود.

