۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۳

برنامه "روی خط باشید" فردا از شبکه چهار پخش می‌شود

برنامه "روی خط باشید" چهارشنبه چهارم اسفندماه در شبکه چهار به بررسی موضوع رضایت‌مندی و امید به زندگی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "روی خط باشید " با حضور گودرز اکاشه به موضوع رضایت‌مندی و امید به زندگی می‌پردازد. این برنامه محصول  گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد شبکه چهار است و در هر برنامه به یکی از موضوعات روانشناسی مانند خودباوری فردی و اجتماعی، رضایت‌مندی، رعایت حریم حجاب و عفاف، قناعت و ساده زیستی و ... می‌پردازد.

برنامه "روی خط باشید " سعی دارد با برقراری ارتباط صمیمی با مخاطب رابطه دو طرفه‌ای را برقرار کند و مخاطبان به صورت تلفنی یا پیامک مسائل خود را با کارشناس برنامه درباره موضوع برنامه در میان بگذارند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی مسعود محمودخواه روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به صورت زنده ساعت 17:15 روی آنتن می‌رود.
 

