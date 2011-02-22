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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

آشوری:

روستاهای بخش مرکزی بندرعباس از آب شیرین بهره مند می شوند

روستاهای بخش مرکزی بندرعباس از آب شیرین بهره مند می شوند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: هزینه آبرسانی پروژه آب شیرین مجتمع روستایی توسط سازمان مرکزی تصویب شد.

محمد آشوری تازیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: با تصویب هزینه طرح آبرسانی به 40 روستا که شامل روستاهای بخش مرکزی و دهستان کهورستان و بخشی از رویدر است از سد استقلال میناب با ظرفیت 120 لیتر مکعب در ثانیه  تامین می شود.

آشوری افزود: این طرح در گذشته بوده ولی به دلیل کمبود اعتبار در بخش خطوط توزیع به تاخیر افتاد که با همت و پیگیری استاندار هزینه مورد نیاز توسط سازمان مدیریت مرکزی تصویب شد و در حال حاضر پروز در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلاتی که افراد در این روستاها با کمبود آب و نبودن آب شیرین مواجه هستند تمام تلاش ما برای اتمام پروژه حداکثر تا پایان سال 90 است.

کد مطلب 1259263

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