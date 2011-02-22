جلسه هماهنگی دیدار ایران و قرقیزستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا، سرپرستان دو تیم و کادر داوری دیدار ایران و قیرستان در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال امروز برگزار شد، اعضا درخصوص نحوه برگزاری و حضور تیم ها در محل مسابقه و سایر موارد بحث و تصمیم گیری شد.

در این نشست زمان حضور دو تیم در ورزشگاه مشخص شد ضمن اینکه مقررشد تیم امید ایران با لباس یک دست سفید و تیم قرقیزستان با لباس یک دست قرمز در مسابقه فردا به میدان بروند. قضاوت این دیدار برعهده داوران تایلندی است که چایا آلی ماهاپاب به عنوان داور وسط و به ترتیب تاویپ اینکاو و سوماته سایوائوبه عنوان کمک اول و دوم داوران این دیدار هستند. ناظر بازی یانگ لیانگ چن از کشور چین و ناظر داوری شانکار کامالسوار از هند است.