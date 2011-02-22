به گزارش خبرگزاری مهر درپی درگذشت حجتالاسلام والمسلمین حاج سید محسن میری، دبیرشورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پیام تسلیتی از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی صادر شد که متن این پیام به شرح ذیل است:
درگذشت تألم بار مرحوم حجتالاسلام والمسلمین حاج سید محسن میری (رحمتاللهعلیه) دبیر فقید شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که سالیان پر برکت عمرشریفش درتقوا و پرهیزکاری و خدمت به اسلام و انقلاب وعرصه تبلیغ و توسعه فرهنگ دینی و ارتباطات اسلامی صرف شد ضایعهای اندوهبار است.
بیتردید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با فقدان این مدیر توانمند عرصه فرهنگ، یکی از شایستگان خود را از دست داد. ایشان یکی از یاران صدیق انقلاب اسلامی بود که در طول سالیان متمادی خدمتشان منشأ برکات ارزندهای به مکتب اسلام و فرهنگ دینی ملت دینباور ما گردیده و قطعاً آثار آن خدمات به عنوان باقیات صالحات موجبات تعالی روزافزون روح بلند ایشان خواهد بود.
اینجانب فقدان تأسف بار این مدیر فرهنگی ارزشمند را به ریاست محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و اعضای شورای عالی آن سازمان و علاقهمندان عرصه تبلیغ و توسعه فرهنگ دینی، و همچنین خانواده داغدار آن مرحوم تسلیت عرض نموده، از آستان حضرت حق، مغفرت و رضوان و رحمت واسعه اش را برای آن بزرگوار مسئلت دارم.
سید مهدی خاموشی
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
و عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
نظر شما