امروز فتنه وارد مرحله جدیدی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح همایش دو روزه رؤسای سازمانهای قضایی نیروهای مسلح و دادستانهای نظامی سراسر کشور که با عنوان مدیران، فرصتها و چالشها در سالن همایشهای دادگستری کل استان قم برگزار شد، با بیان اینکه فتنه سال گذشته حادثه بینظیری در تاریخ بعد از انقلاب نبود، تصریح کرد: این حادثه تنها از جهاتی با حوادث گذشته تاریخ انقلاب متفاوت بود و امروز همان حادثه فتنه خود وارد مرحله جدیدی شده است.
تفکیک فضا با جبهه ضد انقلاب
وی تصریح کرد: امروز ما در حال عبور از مرحله فتنه هستیم و غبار راه از بین رفته و به مرحله روشن شدن فضا رسیدهایم و اکنون فضا شفاف شده و فضا بین ضد انقلاب و انقلاب است.
محسنی اژهای با اشاره به وظیفه در شرایط کنونی گفت: اگر کسانی بودند که از روی غفلت و عدم تشخیص تا قبل از این شفافیت با فتنه همراهی میکردند اما غافل بودند و واقعا نتوانستند تشخیص دهند اما با نظام، امام، ولی فقیه و ارزشها موافق بودند، الان نباید آنها را مزمت و شماتت کنیم که شما قبلا در صف ضد انقلاب بودهاید.
باید به کسانی که دچار غفلت شدهاند میدان داد و دستشان را گرفت
وی خاطرنشان کرد: بله اگر فهمیدیم عمدی این کار را میکرده و الان هم میخواهند رنگ عوض کنند و وارد جبهه حق شوند و به نظام ضربه بزنند که مسئله آن جداست اما اگر از کسانی بودند که نتوانستند خوب تشخیص دهند و در ماههای گذشته نیز بارها مردد شدند و امروز که فضا شفاف شده با زبان و یا عمل در تلویزیون و یا گوشه و کنار این را بیان میکنند، نباید آنها را از خود برانیم و باید به آنها میدان دهیم و دستشان را بگیریم، البته باید مراقب باشیم که دوباره گمراه نشوند.
جریانهای چپ، ضد انقلاب، منافقین و سلطنت طلبها در حامیان سران فتنه
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه امروز جبهه ضد انقلاب و انقلاب کاملا مشخص شده است، اظهار داشت: اگر به فراخوانها و بیانیههای اخیر آنان نگاه کنیم میبینیم که 9 گروه از جمله اتحادیه کمونیستها، غرب دموکرات، حزب کوموله، فدائیان خلق اکثریت و اغلیت و... آنا را امضا کردهاند که همه از جریانهای چپ و ضد انقلاب هستند و حتی افرادی که از آنها حمایت کردند منافقین، سلطنت طلبها و افرادی از خود ما بودهاند که امروز لندن نشین شدهاند.
تکلیف در مقابل حامیان ضد انقلاب روشن است
وی خاطرنشان کرد: امروز دیگر نمیتوانیم بگوئیم وزیر اسبق وزارت ارشاد یک فتنه گر است چون او از فتنه بالا رفته و امروز به عنوان یک ضدانقلاب شناخته میشود و امروز اگر کسی در دستگاه، اداره و غیر از اداره هنوز از این جریان و از کسانی که ما تا به دیروز به عنوان سران فتنه آنها را میخواندیم و از کسانی که مانده و صفشان را جدا نکردهاند حمایت کنند به عنوان حامیان ضد انقلاب به آنها نگاه میشود و دیگر تحمل نکرده و با آنان برخورد میشود و تکلیف در برابر آنها کاملا روشن است.
محسنی اژهای اضافه کرد: هرکس در این جهت بخواهد حرکت کند تکلیف آن روشن است اگر ضد انقلاب باشد به عنوان ضد انقلاب با او برخورد میشود و اگر خود را به ضد انقلابها گره زده باشد در همین حد با آنها برخورد میشود.
وی در خصوص حذف سران فتنه گفت: طبیعی است دیگر اجازه داده نمیشود که اینها مثل سابق بتوانند مردم را تحریک کنند و بتوانند در این زمینه فعالیت داشته باشند و این بدیهی است که این کمترین اقدامی است که در مورد این افراد صورت میگیرد.
دادستان کل کشور همچنین در خصوص احتمال تکرار این اقدامات خاطرنشان کرد: انسان ممکن است اگر در دام شیطان گرفتار آمد و در مسیر آن حرکت کرد نصیحت پذیر نباشد و این به این بستگی دارد که شیطان تا چه حد در آنها نفوذ پیدا کرده باشد که آنها باز بخواهند بر این راه باطل خود پافشاری کنند.
پیروی از خط ولایت فقیه تضمین قطعی راه صحیح
محسنی اژهای در پایان خاطرنشان کرد: اگر چنانچه تضمینی قطعی برای راه صحیح و راه ثواب را میخواهیم تنها راه آن پیروی از خط ولایت فقیه است نه جلوتر و نه عقبتر.
قم - خبرگزاری مهر: دادستان کل کشور با اشاره به اینکه امروز فتنه سال گذشته وارد مرحله جدیدی شده است، گفت: امروز ما در کشور در حال عبور از مرحله فتنه هستیم و غبار راه در حال از بین رفتن است.
