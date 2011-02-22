تفاهمنامه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، استاندار فارس در نخستین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی با ابراز خرسندی از ترغیب نگاه دانش بنیان حفظ محیط زیست در کشور گفت: در هزاره سوم یکی از مهمترین افکار و دغدغه های بشری، جلوگیری از تخریب محیط زیست در عین تاکید بر توسعه صنعتی است و در این راستا توسعه زیر ساختهای طبیعی و آموزش نیروی انسانی برای پایداری محیط زیست به یکی از مهمترین دغدغه های مدیران در سراسر دنیا تبدیل شده و این هزاره را می‌توان هزاره حفظ محیط زیست نامید.

آسیبهای نظام مدرن امروزی تهدید جدی محیط زیست

روح الله احمدزاده با بیان اینکه امروزه آسیبهای مختلف در نظامهای مدرن به تهدیدی جدی برای محیط زیست تبدیل شده است، اظهار داشت: روند صنعتی شدن طی 100 سال گذشته به طور بی ملاحظه و افسار گسیخته‌ای به محیط زیست لطمه وارد کرده و این روند در دهه 30، 70 و 90 میلادی به یک بحران جدی در بخش محیط زیستی تبدیل شد.

وی ارزش گذاری و تبیین مسیر توسعه محیط زیست را از مناسب‌ترین راهکارهای حفظ محیط زیست دانست و ابراز امیدواری کرد: انعقاد تفاهمنامه‌ها و تعامل بیشترمدیران سراسر کشوردر این امربه ایجاد ساختاری محکم تر واثر گذارتر در حوزه محیط زیست منتهی شود.

در پایان این همایش دو روزه در اصفهان، تفاهمنامه چهار جانبه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی در پنج ماده به امضای استانداران فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد و چهار محال و بختیاری رسید.

ایجاد ساز وکارهای اجرایی، توسعه همکاریهای بین بخشی و بین سازمانی، ارائه پیشنهادات اجرایی و برنامه ریزی وتامین اعتبارات لازم برای اجرای طرح های حفاظتی از مهمترین مفاد این تفاهمنامه به شمار می‌رود.