بهره برداری از 7 پروژه کلان خدمات شهری تا پایان سال در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلخورانی عصر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه تا هفته آینده کارخانه تهیه خوراک دام را به بهره برداری می‌رسانیم، گفت: تبدیل پسماندهای محصولات کشاورزی به خوراک دام با کیفیت بالا از جمله ویژگیهای این کارخانه است که سه ماه پیش بهره برداری آزمایشی آن آغاز شده و با 50 درصد ظرفیت پسماندهای میادین میوه و تره‌بار را به خوراک دام تبدیل می‌کرد که از هفته آینده از 100 درصد ظرفیت استفاده می شود.

وی ادامه داد: 6 بازار میوه و تره‌بار تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد که این بازارها در مناطق 11، 4، 8، 1 و منطقه 5 قرار دارد که بازار میوه و تره‌بار سردار جنگل در فاز بعدی تبدیل به یکی از میادین اصلی می شود. همچنین بازار عبدل‌آباد در محدوده منطقه 19 با سه سالن مریم، شقایق و یاس به بهره برداری می‌رسد که این بازار مخصوص زنان سرپرست خانواده است.

معاون خدمات شهری شهردار تهران از بهره برداری زیرگذر بهشت زهرا (س) خبر داد و گفت: این زیر گذر در سه لاین برای عابران و خودروهای عبوری به طول 600 و عرض 20 متر احداث شده است. همچنین یک هکتار از بوستان باقرشهر نیز آماده بهره برداری است.

کلخورانی از افتتاح سومین نمایشگاه گل و گیاه در اسفندماه سال جاری خبر داد و گفت: ‌این نمایشگاه در هفته آخر اسفندماه برپا می‌شود و شهروندان می‌توانند از گلهای بهاری نمایشگاه را خریداری کنند.

وی اضافه کرد: دو هزار متر مربع از مجموعه جنگل های وردآورد که کمربند سبز تهران را تشکیل می‌دهند تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.

کارت‌های اعتباری خرید از شهروند توزیع می‌شود

کلخورانی در ادامه این نشست با بیان اینکه سه فاز برای تخفیف در فروشگا‌ه‌های شهروند از اردیبهشت ماه امسال تعریف شده بود که با همکاری بانک شهر و تامین زیرساخت‌های مناسب برای اولین بار کارت‌های اعتباری توزیع می شود.

احمد درخشنده مدیرعامل بانک شهر نیز در رابطه با بن‌کارت‌های الکترونیکی گفت: سال 88 و 89 صرف ایجاد ساختار مناسب برای ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان شد و تقریباً دوره اصلاح ساختاری بانک شهر بود و در سال جدید اولین دوره خدمات را برای نوروز 90 ارایه می‌دهیم.

وی صدور کارت خرید شهروندی را بخشی از کیف پول الکترونیکی شهروندان دانست و گفت: این کارت‌ها به دو صورت با نام و بی‌نام به شهروندان ارایه می‌شود که کارت‌های با نام امکان شارژ دوباره نیز دارد.

قدرت‌الله گودرزی نیز در این نشست با بیان اینکه از مرداد ماه امسال تمامی فروشگاه‌های شهروند تخفیفاتی 5 تا 35 درصد داشتند گفت: برای فروش ویژه نوروزی بیش از 13 هزار قلم کالا 13 تا 14 درصد تخفیف علاوه بر تخفیفات گذشته به شهروندان ارایه می‌شود.

کلخورانی در توضیح سخنان گودرزی گفت: متوسط تخفیفاتی که شهروند در 8 ماه گذشته ارایه کرده به نسبت 5 تا 35 درصد بوده که به نسبت وزن خرید کالا 16 تا 17 درصد به طور میانگین تخفیف داده‌ایم که این 13 درصد علاوه بر آن میزان است که می‌توان گفت بعضی از اقلام تا 30 درصد کاهش قیمت نسبت به سال گذشته دارند.

وی با اشاره به مراسم عقد قرارداد احداث اولین نیروگاه برق حاصل از انرژی زباله گفت: بعد از فراخوانی که در این رابطه دادیم 5 پیشنهاد مناسب به شهرداری ارایه شد که اولین قرارداد آن به امضا رسید که ظرفیت پذیرش 30 تن زباله در روز را دارد.

وی با بیان اینکه تجهیزات این مرکز از ایتالیا و آلمان تامین می‌شود، گفت: محل استقرار این نیروگاه در محدوده شرق و انتهای بزرگراه ارتش است.

وی ادامه داد: اولین سری ماشین آلات ظرف 5 ماه آینده به کشور وارد خواهند شد و سه ماه نیز نصب آن به طول می‌انجامد و مدت سه ماه را هم برای بهره برداری آزمایشی برای رسیدن به نقطه مطلوب پیش‌بینی کرده‌ایم.

کلخورانی با بیان اینکه این نیروگاه معادل 2 مگابایت برق تولید می‌کند، گفت: دهه فجر سال آینده نیروگاه برق به طور کامل به بهره برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه کار مطالعاتی این پروژه با همکاری پژوهشگاه وزارت نیرو انجام شده تصریح کرد: فروش برق و انتقال آن نیز توسط همین مرکز انجام می‌شود و به طور کلی برق تولیدی به شبکه برق رسانی انتقال می‌یابد که درآمدهای قابل ملاحظه‌ای دارد و توجیه اقتصادی پروژه را براساس نرخ‌های بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها بیشتر می‌کند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران اظهار امیدواری کرد دو مرحله دیگر از این قرارداد به امضا برسد که بیشترین فاصله را با کهریزک دارد.

وی در پایان افزود: 70درصد سرمایه گذاری توسط شهرداری و 30 درصد توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و حجم کل سرمایه گذاری 15 میلیارد تومان است.