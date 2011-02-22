پیشکسوتان موسیقی مقامی تایباد مورد تجلیل قرار می گیرند

به گزارش خبرنگارمهر، محمد عارف عارفی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تایباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سومین دوره تجلیل از فعالان موسیقی، از پیشکسوتان موسیقی محلی شهرستان تایباد در مراسمی تقدیر خواهد شد.



وی با اشاره به برگزاری این مراسم در سال های گذشته با هدف تجلیل از فعالان عرصه موسیقی شهرستان افزود: پاسداشت ذخیره های انسانی موسیقی شرق خراسان اهمیت و جایگاه جشنواره موسیقی شهرستان تایباد را دو چندان نموده است.



عارفی گفت: در سال 87 با تقدیر از زنده ‌یاد استاد نظر محمد سلیمانی استاد نام آور موسیقی محلی خراسان و گرامیداشت استاد علی متعلمی و در سال 88 نیز با گرامیداشت استاد مسلم دوتار خراسان، استاد حسین سمندری و استاد محمد ابراهیم شریف زاده از بزرگان عرصه موسیقی شهرستان تقدیر گردید.



فرماندار تایباد تاکید کرد: امسال نیز از استاد عبدالکریم گزیکی، استاد براتعلی ابراهیمی و استاد مولا جمشیدی سه استاد پیشکسوت موسیقی مقامی شهرستان تجلیل به عمل خواهد آمد.



عارفی تصریح کرد: تایباد با حضور تعداد زیادی از هنرمندان، همواره جایگاه ویژه ای در عرصه موسیقی مقامی کشور داشته و اساتید فراوانی به عرصه موسیقی کشور معرفی نموده است.