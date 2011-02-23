شهادت و قلم در کنار یکدیگرند/ آغاز به کار کنگره سراسری شعر دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، این کنگره از صبح روز سه شنبه در سالن شهدای هلال احمر استان آغاز و تا روز پنجشنبه ادامه دارد و در آن شعرهای برتر دفاع مقدس در یک سال اخیر معرفی و برای حاضران خوانده می شود.

هدف از برگزاری این کنگره ترویج ارزشها و معارف دفاع مقدس است که در قالب زبانی شعرگونه بیان می‌شود زیرا شعر در فرهنگ ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

بر پایه این گزارش نوزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس در چهار موضوع و محور با نام "شعر دفاع مقدس، دفاع مقدس با بهره گیری از مضامین عاشورایی با نگاه حماسه حسینی، شعر مقاومت ملل با نگاه ویژه به انتفاضه فلسطین و مبارزات قاطعانه مردم لبنان و همچنین شعر دفاع مقدس در حوزه کودکان و نوجوانان" برگزار می‌شود.

نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس با مسئولیت استاندار و فرماندار استان یزد، مدیران بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، امور ایثارگران و مدیرکل امنیت و انتظامی در استان یزد در حال برپایی است.

در این کنگره پنج هزار مهمان حضور دارند که از جمله آنان فرماندهان نظامی و انتظامی کشور، یادگاران هشت سال دفاع مقدس، شاعران برتر شعر دفاع مقدس و مدیران کل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌ها هستند.

فلاح زاده در این مراسم گفت: دفاع مقدس عرصه رزمندگان و غیورمردان نبرد شرق کارون،‌ آبادان، ‌خرمشهر و دریاچه نمک است و در این شرایط است که هنرمند می تواند قلمش را به رخ دیگران بکشد.

وی اظهار کرد: از حماسه شهیدان والامقام، جانبازان و فداکاران جبهه حق و باطل نمی‌توان به راحتی گذر کرد و انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس به برکت همین رشادت‌ها و اطاعت‌ها بود که رقم خورد.

استاندار یزد بیان کرد: وظیفه ما و تعهد و مسئولیت مان به جامعه گوشزد می‌کند که این کنگره‌ها را برگزار کنیم تا راویان بگویند که در جبهه‌ها چه گذشت و چه خون‌هایی برای ماندگاری اهدا کردند.

وی ادامه داد: هنرمندان، شاعران و قلم به دستان باید تعهد کنند که خداگونه به رسالت خود عمل کنند و این رسالت در بیان حرف‌های عاشقانه جبهه‌ها است که تبلور می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه بنیاد حفظ آثار و رازش‌های دفاع مقدس مسئولیت خود را به خوبی انجام داده، اضافه کرد: هرچند خود شاعر نیستم اما طی چند ماه گذشته در تاریخ مطالعه کردم و دیدم پیامبر(ص) چگونه با قداره‌بندان تاریخ که بی‌عدالتی می‌کردند مخالفت می‌کرد و شعرهای آنها را قبول نداشت اما شعرهایی را که علیه فساد و فجور بیان می‌شد ، همیشه مورد عنایت قرار می‌داد.

وی ادامه داد: شاعر شیعی کسی است که هنر را برای بیان بیانات الهی بگوید نه اینکه منتظر باشد برای سروده‌هایش به به و چه چه کنند. شعر هدفدار همیشه در تاریخ ماندگار است.

استاندار یزد تصریح کرد: هنرمندان باید با نگاه کامل به گذشتگان قلم‌هایشان را بچرخانند و شهادت و قلم را در کنار یکدیگر قرار بدهند.

وی با اشاره به اینکه این روزها در حال حاضر شعر قداره بندان و متجاوزان منسوخ است، اظهار کرد: دین اسلام دین زندگی و آخرت است و شعرهایی که برای آن بیان می‌شود دنیا و آخرت شاعر را آباد می‌کند.

وی ادامه داد: وقتی تاریخ را ورق می‌زنیم نام‌هایی مثل کمیت اسدی، ابن کوفی، حسان، حافظ و سعدی و وحشی بافقی را می‌بینیم که استادانه شعر الهی گفتند و توانستند با قلم خود رسالت‌شان را بیان کنند.

فلاح‌زاده افزود: نقش شاعران و نویسندگان در شب‌های تار سالهای 57 نشان داده شده و آنها ادبیات را با شجاعت و جنگاوری به پیش بردند تا نشان دهند که می‌توان از ادبیات برای پیروزی بهره برد.

وی تاکید کرد:‌ ما نمی‌توانیم نقش برجسته و قابل تحسین آنها را در وقوع انقلاب نادیده بگیریم و بگوییم تنها با خون شهدا ما پیروز شدیم. ما باید بگوییم قلم و خون شهدا توانست ما را در جبهه‌های حق علیه باطل پیروز کند.

فلاح‌زاده به وقایع اخیر مصر و تونس اشاره کرد و گفت: نقش شاعران برای به خاک کشیدن دیکتاتورها مشخص شده و هم اکنون هم می‌بنیم در این بحبوحه جنگ اسلامیون دست از ادبیات شان نمی‌کشند.

وی با اشاره به این جمله معروف که قلم‌ها شهیدپرورند، تاکید کرد: ارزش قلم به پیام آن است نباید بگذاریم پیام آن دچار تزلزل شود. در آن صورت است که ما به بیراهه می رویم.

وی از مسئولان خواست در اجتماعات بزرگ و کوچک از دبستان تا دبیرستان ادبیات را گسترش دهند تا شعر را زبانی برای دیدگاه‌ها معرفی کنند .

همچنین سرهنگ رسولی در این مراسم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: فرمانده کل قوا دهها فعالیت ملی و بزرگ را پس از اتمام جنگ بر دوش بنیاد حفظ آثار گذاشتند که برخی از این فعالیتها ظهور کرده و بعضی نیز در طول زمان به وقوع خواهد پیوست.

وی اظهار کرد:‌ این بنیاد به عنوان سیاست‌گذار و حامی هنرمندان و صاحبان اهل قلم موظف به ایجاد فضا برای بهره گیری نسل جدید و آینده از گنجینه دفاع مقدس است تا این مقوله در فرهنگ عمومی جایگاه خاصی پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه داستان و شعر توانست فرهنگ دفاع مقدس را در کشور بیمه کند تصریح کرد: هم اکنون نیز کشور ایران اسلامی در شرایط خاص و بحرانی نیز این فرهنگ را حفظ کرده و مفاهیم مختلفی از جمله ولایتمداری، سربازی و حماسه، با هنر و ادبیات عجین شده است.

معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار با اشاره به اینکه این فرهنگ باید به نسل آینده تقدیم شود تاکید کرد:‌ شعر دفاع مقدس در حال حاضر به عنوان اثرگذارترین، عمیق‌ترین و پرمخاطب ترین محفل ادبی کشور است.

به گفته وی در نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس جوانان جویای نام را شناسایی و از استعدادهای آنان برای ارجاع فرهنگ دفاع مقدس استفاده خواهیم کرد.

همچنین در این مراسم تمبر ویژه نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقد رونمایی شد.

این تمبر که نمادی از پلاک شهدا و یک سرو سر به فلک کشیده است از سوی محمد خادمی معاون هماهنگی بنیاد حفظ آثار رونمایی شد.

مهدی زارع طراح این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکماه برای طراحی این تمبر تلاش کردم که هم بتوانم سرو را که نماد پایداری در تصویر بگنجانم هم بتوانم از پلاک دلاوران بجهه‌های حق علیه باطل بهره ببرم.

وی اظهار کرد: ‌در حال حاضر در این پوستر نماد از سرو و پلاک در کنار هم حس شاعری را به فرد منتقل می‌کند و یکی از بدیعی‌ترین تمبرهای دفاع مقدس است.

زارع بیان کرد: ارزش، باور و صیانت از اندیشه‌های شهدا برای طراحی این تمبر در ذهنم بود که توانستم این تصویر را ارایه دهم.

وی با اشاره به اینکه جبهه‌های جنگ سیره فاطمی، ایثار و نقش اجتماعی است تصریح کرد: ‌ما باید بتوانیم این اندیشه را به نسل آینده انتقال دهیم.

طراح تمبر دفاع مقدس تاکید کرد: سرو طراحی شده در این تمبر یادآور نخل امام حسین(ع) که نماد پایداری، عشق و ایثار است، می‌باشد و همیشه زنده و پایدار خواهد بود.