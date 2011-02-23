تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه چهارم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با نوزدهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم فوریه سال 2011 میلادی.
- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به پایان میرسد:
* اینترمیلان ایتالیا - بایرن مونیخ آلمان
* المپیک مارسی فرانسه - منچستریونایتد انگلستان
- دور رفت از مرحله نخست مسابقات فوتبال مقدماتی المپیک 2012 لندن در قاره آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* تایلند - فلسطین
* اردن - چین تایپه
* کویت - بنگلادش
* مالزی - پاکستان
* امارات - سری لانکا
* هند - میانمار
* عمان - تاجیکستان
* اندونزی - ترکمنستان
* ایران - قرقیزستان
* هنگ کنگ - مالدیو
- نخستین دیدار تدارکاتی تیم فوتسال ایران با برزیل ساعت 17 امروز در سالن پیروزی اصفهان برگزار میشود.
- مجمع عادی و سالیانه فدراسیون تیراندازی امروز در محل این فدراسیون به ریاست حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی و حضور روسای هیئتهای ورزشی و نمایندگان نهادهای مختلف برگزار میشود.
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