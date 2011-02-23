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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۱۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دور رفت از مرحله نخست مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 لندن در قاره آسیا با رویارویی تیم امید ایران و قرقیزستان و پیگیری دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه چهارم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با نوزدهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم فوریه سال 2011 میلادی.

- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* اینترمیلان ایتالیا - بایرن مونیخ آلمان
* المپیک مارسی فرانسه - منچستریونایتد انگلستان

- دور رفت از مرحله نخست مسابقات فوتبال مقدماتی المپیک 2012 لندن در قاره آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* تایلند - فلسطین
* اردن - چین تایپه
* کویت - بنگلادش
* مالزی - پاکستان
* امارات - سری لانکا
* هند - میانمار
* عمان - تاجیکستان
* اندونزی - ترکمنستان
* ایران - قرقیزستان
* هنگ کنگ - مالدیو 

- نخستین دیدار تدارکاتی تیم فوتسال ایران با برزیل ساعت 17 امروز در سالن پیروزی اصفهان برگزار می‌شود.

- مجمع عادی و سالیانه فدراسیون تیراندازی امروز در محل این فدراسیون به ریاست حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی و حضور روسای هیئت‌های ورزشی و نمایندگان نهادهای مختلف برگزار می‌شود.

کد مطلب 1259277

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