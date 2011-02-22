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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

قالیباف در یادواره "یاران امین" حضور نمی یابد

قالیباف در یادواره "یاران امین" حضور نمی یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: در حالی که شنیده ها حاکی از حضور سردار محمد باقر قالیباف، شهردار تهران در دومین یادواره گرامیداشت شهدای طرقبه "یاران امین" بود، این سفر منتفی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نصرالله لؤلؤ، دبیر دومین یادواره "یاران امین" در سالن جلسات بخشداری طرقبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه یادواره شهدای "یاران امین" خاطرات دوران دفاع مقدس را زنده می کند، بر همین اساس سردار اسماعیل قاآنی در این یادواره حضور می یابد.

وی تصریح کرد: سردار قاآنی علاوه بر اینکه در زمره همرزمان این شهدای عزیز قرار داشته، از فرماندهان شایسته کشورمان در دوران دفاع مقدس بوده است.

دبیر دومین یادواره "یاران امین" اظهار داشت: سردار اسماعیل قاآنی در این یادواره، بعنوان سخنران حضور دارد و  همچنین از شهدا و خانواده معظم آنها توسط وی تجلیل به عمل خواهد آمد.

گفتنی است؛ در اولین یادواره گرامیداشت شهدای شهرستان طرقبه در زمستان 88 و با حضور محمدباقر قالیباف، شهردار تهران برگزار شده بود.

کد مطلب 1259280

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