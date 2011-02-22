قالیباف در یادواره "یاران امین" حضور نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نصرالله لؤلؤ، دبیر دومین یادواره "یاران امین" در سالن جلسات بخشداری طرقبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه یادواره شهدای "یاران امین" خاطرات دوران دفاع مقدس را زنده می کند، بر همین اساس سردار اسماعیل قاآنی در این یادواره حضور می یابد.



وی تصریح کرد: سردار قاآنی علاوه بر اینکه در زمره همرزمان این شهدای عزیز قرار داشته، از فرماندهان شایسته کشورمان در دوران دفاع مقدس بوده است.



دبیر دومین یادواره "یاران امین" اظهار داشت: سردار اسماعیل قاآنی در این یادواره، بعنوان سخنران حضور دارد و همچنین از شهدا و خانواده معظم آنها توسط وی تجلیل به عمل خواهد آمد.



گفتنی است؛ در اولین یادواره گرامیداشت شهدای شهرستان طرقبه در زمستان 88 و با حضور محمدباقر قالیباف، شهردار تهران برگزار شده بود.