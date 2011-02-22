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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۸

تحولات بحرین/

بازگشت "حسن مشیمع" به بحرین/ عفو 25 فعال مخالف رژیم

بازگشت "حسن مشیمع" به بحرین/ عفو 25 فعال مخالف رژیم

بازگشت رهبر جنبش آزادی ها و دموکراسی "حق" به بحرین و عفو 25 فعال متهم به براندازی رژیم در این کشور از آخرین تحولات بحرین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "حسن مشیمع" رهبر جنبش آزادی ها و دموکراسی "حق" در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که امروز سه شنبه به بحرین بازمی گردد.

این اقدام در راستای جلوگیری از قیام مردمی بحرین اتخاذ شده است. بحرینی ها طی هفته گذشته به تاسی از انقلابهای مصر و تونس و انتفاضه مردم یمن و لیبی تظاهرات ضد حکومتی برپا کرده اند.

مشیمع ژوئن سال گذشته میلادی زمانی که برای انجام معاینات پزشکی به لندن سفر کرده بود به طور غیابی و به اتهام جعلی تاسیس یک سازمان تروریستی به همراه 25 فعال شیعه محاکمه شد.

وی اعلام کرد در شرایط کنونی که مردم این کشور برای تحقق آرمان هایشان به پا خواسته اند نمی تواند خارج از کشور بماند. مشیمع اظهار داشت که هیچ تضمینی وجود ندارد وی به محض رسیدن به فرودگاه منامه بازداشت نشود.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز گزارش داد که دولت بحرین 25 فعال مخالف متهم به تلاش برای براندازی حکومت در این کشور را عفو کرده است.

کد مطلب 1259281

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