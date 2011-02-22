تصویر 11 کاریکاتور؛ از تانک سواری قذافی تا حیات دوباره عمر مختار!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی به دست رژیم قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی از جمله یمن و بحرین بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

تانک سواری قذافی؛ سلاح ملت علیه ملت!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به استفاده وحشیانه رژیم معمر قذافی دیکتاتور 42 سال اخیر لیبی از تسلیحات جنگی در سرکوب قیام ملت توجه دارد.

ارتقای درجه سرهنگ خون آشام!

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز نگاهی ویژه به کشتار وحشیانه اخیر مردم لیبی با استفاده از جنگنده و توپخانه داشته است. بر این اساس، درجات نظامی قذافی به جای نمادهای نظامی به اجساد مردمی بی گناهی تبدیل شده که در اعتراضات علیه وی به بدترین نحو کشته شده اند.

هواشناسی رژیمهای عربی؛ تغییرات جوی تا زمان سقوط رژیمها ادامه دارد!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به تغییرات پرشتاب سیاسی و ریشه ای در کشورهای عربی توجه دارد. براین اساس، گوینده اخبار هواشناسی در گزارش روزانه خود که البته از نوع اوضاع جوی سیاسی است، اعلام کرده است: موج توفانهای انقلابی از مصر به لیبی و یمن کشیده شده است و تاثیر آن در این مناطق تا زمان اسقاط رژیمها ادامه پیدا می کند.

پادشاه خونه نیست؛ شما؟!

روزنامه السفیر امروز در کاریکاتوری به وضعیت بسیار لرزان رژیمهای عربی توجه دارد. بر این اساس، پادشاهان جهان عرب در این روزها ترجیح می دهند در انظار عمومی زیاد ظاهر نشده و خود را از مردم پنهان کنند.

قذافی؛ مردی با قلب سیاه!

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری دیگر قساوت قلب قذافی در برخورد با ملت خود توجه دارد که قلب وی را کاملا سیاه کرده است.

حیات دوباره عمر مختار

روزنامه العرب الیوم اردن امروز قیامهای کنونی در جهان عرب را ثمره پایمردی مردانی همچون "عمر مختار" در تاریخ اعراب دانسته است که الگوی جوانان امروزی شده اند.

دیکتاتور جنایتکار!

روزنامه الغد اردن امروز به سرکوب و کشتار وحشیانه مردم لیبی توسط رژیم قذافی توجه دارد که ملت خود را به خاک و خون کشیده است.

اول تونس، دوم مصر، سومین کشور کدامست؟!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری موفقیت قیام ملل عربی در تونس و مصر را به تصویر کشیده است که البته به زودی جایگاههای بعدی آن نیز مشخص می شود.

کرسی نسوز حاکمان دیکتاتور!

روزنامه المستقبل امروز به اعتراضات خروشان مردم جهان عرب علیه دیکتاتورها توجه کرده است که سلطه سران عرب را به چالش کشیده است. بر این اساس، حاکمان عرب برای جلوگیری از سوخته شدن در برابر اعتراضات مردمی به کرسی های ریاست تفال احتیاج دارند.

مزدوران قذافی!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به اجیر کردن اتباع آفریقایی توسط رژیم معمر قذافی برای کشتار مردم توجه دارد.

آخرین وضعیت قذافی؛ بدون شرح



