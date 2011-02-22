اعضای تیمهای بانوان ایران در مسابقات بین المللی جام فجر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سه تیم تهران، ‌ارومیه و مازندران در بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی جام فجر که به میزبانی ارومیه برگزار می شود، اعضای حاضر در تیمها را معرفی کردند.

در ترکیب تیم تهران ندا زارع به عنوان سرمربی، گیتا ویسی به عنوان مربی و زهرا شهریاری به عنوان سرپرست و سارا خوش جمال فکری، فریده رشیدی، سمانه شش پری، سولماز تیموری، سمانه رضایی پریسا فرشیدی، فاطمه روحانی و نفیسه مخلصی به عنوان بازیکن حاضر هستند.

در ترکیب تیم ارومیه نیز فاطمه شیخ زاده به عنوان سرمربی، صبا بانی مفید، الهام قدرتی، آیناز صمد زاد کشتی بان، رویا سنگی، افسانه سید جعفری، زهرا مظفری، پریسا کیانپور و الهام اسفندیاری به عنوان بازیکن معرفی شده اند.

در ترکیب تیم مازندران زیبا دودانگه به عنوان سرمربی، دینا پوریونس، مریم پی سیار، مهین اسماعیل نژاد، سوسن حاجی پور، راحله آسمانی، نرگس باقری،‌سهیلا سیاحی، نیره رستمی به عنوان بازیکن معرفی شده اند.

بیست و سومین دوره مسابقات جام فجر ویژه بانوان در سالن پیام مخابرات شهرستان ارومهی همزمان با رقابتهای آقایان در روزهای پنجم و ششم اسفند ماه برگزار می شود .