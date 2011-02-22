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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۵

فرجی:

تربیت فیلمسازان متعهد در آینده کشور تاثیرگذار است

تربیت فیلمسازان متعهد در آینده کشور تاثیرگذار است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان قم گفت: می‌توان با تربیت فیلمسازان متعهد آنان را وارد عرصه تولید فیلم کوتاه با موضوع دینی کرد که این امر می تواند در آینده کشور تاثیرگذار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید فرجی تربیت فیلم سازان متعهد را در آینده کشور تاثیرگزاردانست وافزود: با تحقق این امر می‌توانیم فیلم سازان کوتاه را در آینده سینمای کشور به سمت تولیدات فاخر دینی سوق دهیم و جایگاه سینمای دینی را ارتقا دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه  معتقدم فیلم کوتاه دروازه ورود به سینمای بلند است گفت: فیلم‌های کوتاه جولانگاه وسیعی برای بیان عقاید، افکار و هدایت جامعه است.

رئیس حوزه هنری استان قم با اشاره به مشکلات پیش روی فیلم سازان کوتاه بیان داشت: متاسفانه در مسیر تولید فیلم کوتاه  مشکلات فراوانی وجود دارد که فیلم ساز را مجبور می‌کند و رورد به سینمای بلند را هدف نهایی خود قرار دهد.

وی با مطلوب ارزیابی کردن فضای جشنواره‌ها در کشور بیان داشت: هدف از برگزاری جشنواره نماز و نیایش جریان سازی با استفاده از ایجاد انگیزه‌ها در هنرمندان به سمت تولید آثار دینی و تبلیغ جوانب مختلف دین است.   

فرجی با اشاره به برگزاری این جشنواره در سطح بین المللی گفت: در صورتی که این دو مقوله مهم دینی را از یکدیگر تفکیک کنیم می‌توانیم در مورد برگزاری جشنواره در سطح دنیا تصمیم بگیریم .

وی خاطرنشان کرد: در این صورت می‌توان جشنواره نماز را در میان کشورهای مسلمان نشین و جشنواره نیایش که جنبه عمومی تر در ادیان دارد را در سطح ادیان جهان  برگزار کرد.
 
 
کد مطلب 1259287

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