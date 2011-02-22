تربیت فیلمسازان متعهد در آینده کشور تاثیرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید فرجی تربیت فیلم سازان متعهد را در آینده کشور تاثیرگزاردانست وافزود: با تحقق این امر می‌توانیم فیلم سازان کوتاه را در آینده سینمای کشور به سمت تولیدات فاخر دینی سوق دهیم و جایگاه سینمای دینی را ارتقا دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه معتقدم فیلم کوتاه دروازه ورود به سینمای بلند است گفت: فیلم‌های کوتاه جولانگاه وسیعی برای بیان عقاید، افکار و هدایت جامعه است.



رئیس حوزه هنری استان قم با اشاره به مشکلات پیش روی فیلم سازان کوتاه بیان داشت: متاسفانه در مسیر تولید فیلم کوتاه مشکلات فراوانی وجود دارد که فیلم ساز را مجبور می‌کند و رورد به سینمای بلند را هدف نهایی خود قرار دهد.



وی با مطلوب ارزیابی کردن فضای جشنواره‌ها در کشور بیان داشت: هدف از برگزاری جشنواره نماز و نیایش جریان سازی با استفاده از ایجاد انگیزه‌ها در هنرمندان به سمت تولید آثار دینی و تبلیغ جوانب مختلف دین است.



فرجی با اشاره به برگزاری این جشنواره در سطح بین المللی گفت: در صورتی که این دو مقوله مهم دینی را از یکدیگر تفکیک کنیم می‌توانیم در مورد برگزاری جشنواره در سطح دنیا تصمیم بگیریم .



وی خاطرنشان کرد: در این صورت می‌توان جشنواره نماز را در میان کشورهای مسلمان نشین و جشنواره نیایش که جنبه عمومی تر در ادیان دارد را در سطح ادیان جهان برگزار کرد.



