هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران، بر میزان غلظت آلاینده ازن، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده و بر میزان غلظت آلاینده های منوکسید کربن، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد کاسته شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز است و شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری و گاهی وزش باد و بارش باران در ارتفاعات است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط نا سالم باقی بماند.



کارشناسان آلودگی هوا نسبت به وضعیت شرایط ناسالم در تهران هشدار داده و معتقدند افزایش علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و افراد مسن از اثرات قرار گرفتن در هوای ناسالم است.



بنابراین به تمامی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه شده از فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.