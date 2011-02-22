به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطفالله صافی گلپایگانی قبل از ظهر سهشنبه در مراسم رونمایی از 2 جلد از «موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت(ع)»، چهار جلد از «فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت(ع)» و یک جلد از «موسوعه الفقه الاسلامی المقارن» که در سالن اجتماعات موسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع) برگزار شد بیان داشت: سرمایههایی که به واسطه معارف اهل بیت(ع) و انبیاء در اختیار داریم باید با وسعت و گستردگی به ثبت و آگاهی جهانیان برسد.
وی اظهار داشت: یکی از معجزات بزرگ برای جهان اسلام همین جامعیت فقه اسلام و فقه اهل بیت(ع) است که همه رشتهها و حیات بشری را شامل میشود و برای آنها برنامه دارد.
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه باید بیشتر از شرایط کنونی، آمادگی انتشار و توسعه معارف اسلامی و اهل بیت(ع) را داشته باشیم اضافه کرد: با توجه به امکانات و تجهیزات امروزی ما میتوانیم بیش از این دنیا را متوجه فقه اهل بیت(ع) و تعلیمات آنها که همه ابعاد زندگی بشری را مشمول میشود بکنیم و این امر یکی از وظایف سنگین حوزه علمیه است.
وی ادامه داد: وسعت معارف اهل بیت(ع) به حدی گسترده است که فقط میتوانیم در حد توانمان آن را به دنیا معرفی کنیم و نباید بگذاریم معارف اهل بیت(ع) برای دنیا و جهان امروزی مجهول باشد.
ایت الله صافی با اشاره به اینکه تمام هویت مکتب ما متعلق به اهل بیت(ع) و اسلام است بیان داشت: در این دنیای ارتباطات بیشتر از اینها باید بتوانیم به نحو احسن این معارف و اهل بیت (ع) را به دنیا عرضه و آگاهی دهیم.
وی با اشاره به آثاری که در مراسم رونمایی میشود اظهار داشت: انصافاً در زمینه معارف و فقه اسلام تا کنون خدمات بسیار بزرگ و ارزندهای صورت گرفته است.
شایان ذکراست در پایان مراسم، موسوعه فقه اسلامی مطابق مذهب اهل بیت(ع)، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت(ع) و موسوعه الفقه الاسلامی المقارن توسط آیت الله صافی گلپایگانی و هاشمی شاهرودی رونمایی شد.
آیت الله صافی گلپایگانی:
حوزه باید در معرفی اهل بیت(ع) به جهانیان بیشتر تلاش کند
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید با اشاره به اهمیت ارتباطات در جهان کنونی، بر گسترش وسعت اطلاع رسانی معارف اهل بیت(ع) در جهان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطفالله صافی گلپایگانی قبل از ظهر سهشنبه در مراسم رونمایی از 2 جلد از «موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت(ع)»، چهار جلد از «فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت(ع)» و یک جلد از «موسوعه الفقه الاسلامی المقارن» که در سالن اجتماعات موسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع) برگزار شد بیان داشت: سرمایههایی که به واسطه معارف اهل بیت(ع) و انبیاء در اختیار داریم باید با وسعت و گستردگی به ثبت و آگاهی جهانیان برسد.
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