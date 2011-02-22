حوزه باید در معرفی اهل بیت(ع) به جهانیان بیشتر تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف‏الله صافی گلپایگانی قبل از ظهر سه‌شنبه در مراسم رونمایی از 2 جلد از «موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت(ع)»، چهار جلد از «فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت(ع)» و یک جلد از «موسوعه الفقه الاسلامی المقارن» که در سالن اجتماعات موسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت‌(ع) برگزار شد بیان داشت: سرمایه‌هایی که به واسطه معارف اهل بیت‌(ع) و انبیاء در اختیار داریم باید با وسعت و گستردگی به ثبت و آگاهی جهانیان برسد.



وی اظهار داشت: یکی از معجزات بزرگ برای جهان اسلام همین جامعیت فقه اسلام و فقه اهل بیت‌(ع) است که همه رشته‌ها و حیات بشری را شامل می‌شود و برای آنها برنامه دارد.



مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه باید بیشتر از شرایط کنونی‌، آمادگی انتشار و توسعه معارف اسلامی و اهل بیت‌(ع) را داشته باشیم اضافه کرد: با توجه به امکانات و تجهیزات امروزی ما می‌توانیم بیش از این دنیا را متوجه فقه اهل بیت‌(ع) و تعلیمات آنها که همه ابعاد زندگی بشری را مشمول می‌شود بکنیم و این امر یکی از وظایف سنگین حوزه علمیه است.



وی ادامه داد: وسعت معارف اهل بیت(ع) به حدی گسترده است که فقط می‌توانیم در حد توانمان آن را به دنیا معرفی کنیم و نباید بگذاریم معارف اهل بیت‌(ع) برای دنیا و جهان امروزی مجهول باشد.



ایت الله صافی با اشاره به اینکه تمام هویت مکتب ما متعلق به اهل بیت‌(ع) و اسلام است بیان داشت: در این دنیای ارتباطات بیشتر از اینها باید بتوانیم به نحو احسن این معارف و اهل بیت (ع) را به دنیا عرضه و آگاهی دهیم.



وی با اشاره به آثاری که در مراسم رونمایی می‌شود اظهار داشت: انصافاً در زمینه معارف و فقه اسلام تا کنون خدمات بسیار بزرگ و ارزنده‌ای صورت گرفته است.



شایان ذکراست در پایان مراسم، موسوعه فقه اسلامی مطابق مذهب اهل بیت‌(ع)، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت(ع) و موسوعه الفقه الاسلامی المقارن توسط آیت الله صافی گلپایگانی و هاشمی شاهرودی رونمایی شد.

