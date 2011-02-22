شعرهای دفاع مقدس نباید تاریخ مصرف داشته باشند

مجید نظافت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شعر دفاع مقدس گفت: به طور کلی شعر جنگ، شعری است که در آن از باورها سخن گفته می شود و به همین دلیل باید آثاری در خور این وضعیت برای آن خلق شود زیرا تجلی باروهای انسانی - ایرانی تاریخ مصرف ندارد.



این شاعر درباره نوزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس ادامه داد: برگزاری این کنگره ها سبب گرم شدن بازار ادبیات می شود زیرا کسانی در این کنگره ها ورود پیدا می کنند که شاید در هیچ زمانی فرصت هنرنمایی نداشته باشند.



وی با اشاره به اینکه به جز حمایت مسئولان و حضور آنها حمایت ناشران و حضورشان به شدت مورد نیاز است گفت: برگزاری این کنگره ها شاعران را به سمت خلق اثر جدید و ناشران را وادار به چاپ ای آثار می کند.



نظافت افزود: نباید این کنگره‌ها به یک زمان مشخص محدود شود و باید با خلق آثار خوب برای همیشه ماندگار شود و از محدوده کنگره به سمت مردم و بازار نشر سرازیر شود.



وی در ادامه سخنانش بیان کرد: زمانی شعر دفاع مقدس تهییج بود و تنها برای زمان درگیری در جنگ مطرح می شد اما هم اکنون برای انتقال به نسل های بعدی است و از شتابناک و شعاری بودن به یک روال عادی بازگشته است.



این شاعر تاکید کرد: در حال حاضر شاعران با نوعی حسرت از جمع شدن سفره جنگ و بسته شدن در باغ شهادت شعر سرودند که آن جنگ فیزیکی به پایان رسیده است اما اکنون بیمی در جان شاعر است که آن زمان فراموش شود زیرا رسالت شعر این است که نگذارد یک مقطع مهم تاریخی فراموش شود و نسل جوان را با اتفاقات جنگ آشنا کند.