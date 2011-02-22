اختصاص 4 میلیارد ریال از عواید موقوفات مازندران برای امورات خیریه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سبف الله سهرابی ظهر سه شنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل در ساری افزود: واقفان خیر اندیش که اقدام به وقف اموال خود می کند برای مصرف عواید اموال وقفی خود نیت های مختلفی در نظر می گیرند که مصرف عواید موقوفات باید به همان نیتی که مد نظر واقف می باشد مصرف شود.

وی خاطر نشان کرد: جهت صدور مفاصا برای موقوفات ملاک وقف نامه خواهد بود و حسابرسان اسناد هزینه را طبق مفاد وقفنامه می سنجند که اگر هزینه کرد ها طبق مفاد وقفنامه باشد مفاصا صادر خواهد شد و اگر دارای اشکال و نواقص باشد ارجاع داده می شود تا مورد اصلاح گردد واگر هزینه کردها خارج از مفاد وقفنامه باشد اسناد مهر مردود خواهند خورد و متصدی امر مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود: یکی از نیات واقفین که مفاد وقفنامه موید آن است خیرات و مبرات است که واقف اموال خود را جهت کمک به ایتام، مهیا کردن جهیزیه عروسی افراد مستمند وقف کرده است.

وی در ادامه با اشاره به موقوفه خواری گفت: متأسفانه بعضی از افراد حق موقوفه را می خورند و هیچ باکی از آن ندارند باید همه بیدار و هوشیار باشیم و همه در جهت سنت حسنه وقف همکاری کنند.